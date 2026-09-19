एशियन गेम्स 2026: मनु भाकर, ज्योति सुरेखा से लेकर क्रिकेट टीम तक...एशियाड में भारत के टॉप-10 गोल्डन दावेदार

खेलों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे भारत के लिए शनिवार से शुरू हो रहे 20वें एशियाई खेलों में कामयाबी की एक नयी कहानी लिखने की चुनौती होगी और अगले एक दशक में देश को शीर्ष दस देशों में लाने की भारत की आकांक्षा के लिये नींव का पत्थर रखने का दारोमदार खिलाड़ियों पर रहेगा. एशियाई खेलों में 43 खेलों में 11000 के करीब खिलाड़ी भाग लेंगे और 45 देश कम होने के बावजूद यहां प्रतिस्पर्धा का स्तर ओलंपिक से बड़ा होने वाला है. भारतीय टीम हांगझोउ में 2022 में हुए खेलों में रिकॉर्ड प्रदर्शन (106 पदक) को बेहतर करने के इरादे से यहां पहुंची है और फैंस को मनु भाकर से लेकर हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी टीम से भी गोल्ड की उम्मीद होगी.

कौन-कौन गोल्ड का दावेदार

क्रिकेट - पुरुष और महिला: क्रिकेट में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है. भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने हांगझोऊ में गोल्ड मेडल जीता था और उम्मीद है कि वे आइची-नागोया में भी ऐसा ही करेंगे. पुरुष और महिला टीमें एशिया कप की मौजूदा चैंपियन हैं और दोनों ने अपने-अपने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी.

हॉकी - पुरुष और महिला: भारतीय पुरुष हॉकी टीम हाल ही में हुए हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई, फिर भी यह दुनिया की सबसे अच्छी एशियाई टीम है. इसलिए, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान और चीन जैसी टीमों को हराकर पांचवीं बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने की प्रबल दावेदार है. महिला हॉकी में, भारत ने अब तक सिर्फ़ एक गोल्ड मेडल जीता है - 1982 के पहले टूर्नामेंट में - लेकिन फिर से शीर्ष पर पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, और अगर ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहा तो वे 44 साल बाद फिर से पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल कर सकती हैं.

कबड्डी - पुरुष और महिला: भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का सबसे पक्का मौका कबड्डी में है, एक ऐसा खेल जिसमें एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का दबदबा रहा है.भारत ने पुरुषों और महिलाओं की कबड्डी में, एक बार को छोड़कर, हर एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीता है.भारत दोनों कैटेगरी में मौजूदा एशियाई चैंपियन के तौर पर उतर रहा है, और पुरुषों और महिलाओं दोनों टीमों ने 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता था. इसमें कोई शक नहीं कि आइची-नागोया में कबड्डी में एक नहीं, बल्कि दोनों गोल्ड मेडल जीतने के लिए भारत सबसे मज़बूत दावेदार है.

तीरंदाजी ज्योति सुरेखा वेन्नम: हांगझोऊ में, ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तीरंदाजी के सभी गोल्ड मेडल जीते. उन्होंने व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी, महिला टीम कंपाउंड तीरंदाजी और मिक्स्ड टीम कंपाउंड तीरंदाजी इवेंट्स में जीत हासिल की.एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में व्यक्तिगत और टीम गोल्ड मेडल जीतने के बाद, उम्मीद है कि ज्योति आने वाले एशियाई खेलों (एशियाड) में भी कई मेडल जीतेंगी.

तीरंदाजी में धीरज बोम्मादेवरा: धीरज बोम्मादेवरा ज़बरदस्त फ़ॉर्म में हैं. 25 साल के धीरज अपने तीरंदाज़ी करियर के सबसे बेहतरीन दौर में हैं और कुछ दिन पहले ही तीरंदाज़ी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व आर्चर बने हैं.तीरंदाज़ी वर्ल्ड कप 2026 और एशियन चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद, उम्मीद है कि धीरज हांगझोऊ में जीते अपने इकलौते एशियन गेम्स सिल्वर मेडल से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

शूटर ईशा सिंह: हाल के प्रदर्शन को देखते हुए, ईशा सिंह 2026 एशियाई खेलों में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने की भारत की सबसे मज़बूत दावेदार हो सकती हैं.21 साल की ईशा ने इस साल म्यूनिख और हांग्जो में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीते हैं (म्यूनिख में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर भी बनाया था) और अब वह 2026 एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगी. वह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भी एक मज़बूत दावेदार हैं, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली में 2026 एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था.

शूटर मनु भाकर: ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन का मतलब यह नहीं है कि मनु भाकर को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है.वह भारतीय शूटिंग का चेहरा बनी हुई हैं और उनके पास सबसे ज़्यादा अनुभव और उपलब्धियां हैं - दो ओलंपिक मेडल.2026 में, मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल या 25 मीटर पिस्टल इवेंट में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने के बहुत करीब पहुंचीं - लेकिन अंततः सफल नहीं हो पाईं.वह अपनी बेहतरीन फॉर्म में लौटने और आइची-नागोया में अपना पहला व्यक्तिगत एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीतने के लिए उत्सुक होंगी.

बैडमिंटन सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी : बैडमिंटन में एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल जीतने के लिए सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद होगी.यह जोड़ी अपनी कैटेगरी में मौजूदा चैंपियन के तौर पर आइची-नागोया में उतरेगी और कुछ हफ़्ते पहले ही चाइना मास्टर्स का खिताब जीतने के बाद उनका फ़ॉर्म भी शानदार है.

शॉट पुट तेजिंदरपाल सिंह तूर: तेजिंदरपाल सिंह तूर की नज़रें एशियन गेम्स 2026 में इतिहास रचने पर हैं। वह एशियन गेम्स में लगातार तीन बार शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं. हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में चोट से जूझने के कारण तूर अपना सर्वश्रेष्ठ फ़ॉर्म नहीं दिखा पाए थे. हालांकि, इस कैलेंडर ईयर में उनका 21.03 मीटर का सीज़न-बेस्ट प्रदर्शन किसी भी एशियाई खिलाड़ी के मुकाबले सबसे अच्छा है, जिससे उनके गोल्ड मेडल जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है.

हाई जंप में सर्वेश कुशारे: 31 साल की उम्र में, हाई जंपर सर्वेश कुशारे 2026 में अपने करियर के सबसे अच्छे फ़ॉर्म में हैं. हालांकि, हांगझोऊ एशियाई खेलों में 2.26 मीटर की जंप उन्हें सिर्फ़ चौथा स्थान ही दिला पाई थी, लेकिन वे 2.31 मीटर के सीज़न-बेस्ट मार्क के साथ आइची-नागोया जा रहे हैं, जो किसी भी एशियाई एथलीट का सबसे अच्छा प्रदर्शन है. कुशारे ने 2.25 मीटर की जंप के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल भी जीता था.इससे पहले कभी भी एशियाई खेलों में मेडल न जीतने के बावजूद, कुशारे में अपने मज़बूत प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने और इस बार गोल्ड मेडल जीतने की क्षमता है.

यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स 2026: क्विम्सी डिसूजा का टूटा गोल्ड का सपना, सेमीफाइनल में मिली हार, अब ब्रॉन्ज के लिए लगाएंगी जोर

यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स रवाना होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की बढ़ी टेंशन, कपड़ों को लेकर आई बड़ी समस्या