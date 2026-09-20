विज्ञापन
विशेष लिंक

एशियन गेम्स 2026: एलावेनिल, सोनम और विदार्सा का कमाल, 10m एयर राइफल टीम इवेंट में ऐसे दिलाया सिल्वर

एशियाड 2026 में भारत को पहला मेडल शूटिंग से मिला है. एलावेनिल, सोनम और विदार्सा की तिकड़ी ने 10m एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर दिलाया.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
एशियन गेम्स 2026: एलावेनिल, सोनम और विदार्सा का कमाल, 10m एयर राइफल टीम इवेंट में ऐसे दिलाया सिल्वर
एलावेनिल, सोनम और विदार्सा का कमाल, 10m एयर राइफल टीम इवेंट में ऐसे दिलाया सिल्वर

रविवार को एशियाई खेलों में भारत के शूटिंग अभियान की शानदार शुरुआत हुई. सोनम उत्तम मस्कर, इलावेनिल वलारिवान और विदर्शा विनोद की तिकड़ी ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, जिससे देश को शूटिंग रेंज से पहला मेडल मिला. भारतीय तिकड़ी ने शानदार सामूहिक प्रदर्शन करते हुए 1898.0 के कुल स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. वे चीन की उस मज़बूत टीम से पीछे रहे जिसने 1904.2 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा. चीन ने पिछले साल अगस्त में श्यमकेंट में एशियाई चैंपियनशिप में बनाए गए अपने ही 1902.0 के रिकॉर्ड को बेहतर किया; यह एशियाई रिकॉर्ड भी था.

बाकी मेडल के लिए भारत और मेज़बान जापान के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन अहम मौकों पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपना संयम बनाए रखा. सिल्वर मेडल के लिए हुए तनावपूर्ण मुकाबले के बाद जापान 1897.1 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जो भारत से सिर्फ़ 0.9 अंक पीछे था. टीम मेडल का फ़ैसला तीनों शूटर्स के क्वालिफिकेशन स्कोर के आधार पर किया जाता है, और कुल स्कोर से ही अंतिम रैंकिंग तय होती है.

क्वालिफिकेशन में तीसरे स्थान पर रहीं सोनम ने 634.1 के शानदार स्कोर के साथ भारत की अगुवाई की. अपने तीसरे एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहीं ओलंपियन इलावेनिल ने 633.5 अंक हासिल कर सातवां स्थान प्राप्त किया, जबकि एशियाई खेलों में डेब्यू कर रहीं विदर्शा ने 630.4 अंक के साथ 12वां स्थान हासिल किया. हालांकि विदर्शा व्यक्तिगत फ़ाइनल में जगह नहीं बना पाईं, लेकिन भारत के सिल्वर मेडल जीतने में उनका योगदान अहम रहा.

इवेंट के बाद विदर्शा ने कहा,"हां, यह एक बड़ी उपलब्धि है. यह अलग बात है कि मैं फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन टीम सिल्वर ने हमें अच्छी शुरुआत दी है." केरल की रहने वाली 27 वर्षीय विदर्शा ने बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी काफ़ी संयम दिखाया और कहा कि वह इस मौके से घबराई नहीं थीं. उन्होंने कहा,"मैं घबराई हुई नहीं थी. मुझे भरोसा था और मैंने बस अपनी शूटिंग पर ध्यान दिया."

विदर्शा का प्रदर्शन इसलिए भी तारीफ़ के काबिल है क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ दो महीने पहले ही 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में हिस्सा लेना शुरू किया था. उनका मुख्य इवेंट 50 मीटर राइफल 3-पोजीशन है, लेकिन उन्होंने एयर राइफल की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को जल्दी ढाल लिया और ऐसा स्कोर किया जिससे भारत को जापान के खिलाफ़ कड़े मुकाबले में आगे रहने में मदद मिली. उन्होंने कहा,"मुझे पूरा भरोसा है कि मैं 50 मीटर 3-पोजीशन में और भी बेहतर प्रदर्शन करूंगी क्योंकि यह मेरा मुख्य इवेंट है."

इस दिन सोनम और इलावेनिल ने भी इंडिविजुअल फ़ाइनल में जगह बनाई, जिससे भारत को रविवार को बाद में अपने मेडल टैली में और मेडल जोड़ने का एक और मौका मिला. क्वालिफिकेशन में सोनम के तीसरे और इलावेनिल के सातवें स्थान पर रहने से दोनों भारतीय खिलाड़ी आठ-शूटर वाले फ़ाइनल में पहुंच गईं, जिससे इस इवेंट में एक और मेडल की उम्मीद बढ़ गई है.

वहीं, चीन ने इस इवेंट में अपनी ताकत दिखाई. जूनियर वर्ल्ड चैंपियन, टीनएजर वांग ज़िफ़ेई ने शानदार 638.8 स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन में टॉप किया और इस दौरान एक नया एशियन क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड भी बनाया. हान जियान ने भी 633.8 स्कोर करके पाँचवें स्थान के साथ फ़ाइनल में जगह बनाई.

चीन के तीन शूटर फ़ाइनल के लिए क्वालिफिकेशन पोजीशन में थे, लेकिन इंडिविजुअल मेडल राउंड में हर देश से केवल दो एथलीटों को ही हिस्सा लेने की इजाज़त होने के कारण, उनका तीसरा शूटर बाहर रह गया. भारत के लिए, पहले दिन मिला सिल्वर मेडल शूटिंग कैंपेन की एक उत्साहजनक शुरुआत है, जिससे काफी उम्मीदें जुड़ी हैं. 

भारतीय शूटरों ने 2022 हांग्जो एशियन गेम्स में रिकॉर्ड 22 मेडल - सात गोल्ड, नौ सिल्वर और छह ब्रॉन्ज़ - जीते थे, और टीम आइची-नागोया में भी उसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगी. सोनम और इलावेनिल के अभी भी इंडिविजुअल मेडल की दौड़ में बने रहने के साथ, भारत की शूटिंग चुनौती ने पहले ही एक मेडल दिला दिया है और दिन खत्म होने से पहले और भी मेडल मिल सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Elavenil Valarivan, Shooting, Asian Games 2026, Sports News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com