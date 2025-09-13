Myntra Big Fashion Festival लेकर आने वाला है बच्चों के लिए शानदार डिज़ाइन वाले आउटफिट और फुटवियर

आज के समय में माता–पिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने बच्चों के लिए सही और आरामदायक कपड़े और फुटवियर चुनना. बच्चों की बढ़ती उम्र, बदलती पसंद और फैशन ट्रेंड्स के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं है. ऐसे में Myntra Big Fashion Festival Top Deals बच्चों के कपड़ों और एक्सेसरीज़ की खरीदारी के लिए लेकर आने वाला है ढेर सारे शानदार प्रोडक्ट्स.

आज के समय में बच्चों के आउटफिट और फुटवियर काफी अलग-अलग डिज़ाइन में मिल रहे हैं. Myntra पर बच्चों के लिए कपड़ों की इतनी बड़ी रेंज उपलब्ध है कि पैरेंट को अलग-अलग दुकानों के चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. चाहे टॉडलर्स (2–5 साल), जूनियर्स (6–12 साल) या फिर टीन्स (13–16 साल) के लिए कपड़े ढूंढने हों, Myntra BFF पर हर आयु वर्ग के लिए ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. बस इस सेल से आपकी नजर बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए.



Myntra BFF Top Deals बच्चों के लिए लेकर आया है ढेर सारे स्टाइलिश ऑउटफिट और फुटवियर

1. Pantaloons Junior Boys Humour and Comic Printed Round Neck Cotton T-shirt

बच्चों को अकसर कार्टून प्रिंट ये कपड़े काफी पसंद आते हैं. ऐसे में यह टी-शर्ट अगर आप अपने बच्चे को पहनाते हैं, तो उन्हें इससे जरूर प्यार हो जाएगा. यह प्योर कॉटन के फैब्रिक से बना है, जिससे पहनने में यह काफी आरामदायक है. यह राउंड नेक पैटर्न में डिज़ाइन किया गया है. इसको आप आसानी से मशीन में वॉश कर सकती हैं.

2. Pantaloons Junior Girls Tropical Applique T-shirt

लड़कियों को बचपन से ही फ्लावर प्रिंट वाले कपड़े काफी पसंद होते हैं. Pantaloons का यह टी-शर्ट अगर आपकी बच्ची को काफी प्यारा लुक देगा. इसको पहनकर वह किसी पार्टी में भी शामिल हो सकती है. इसमें ढेर सारे कलर ऑप्शंस मौजूद हैं. यह 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की बच्चियों के लिए है. यह 100% कॉटन के फैब्रिक से बना है. इसको पहनकर आपकी बच्ची पुरे समय आरामदायक महसूस करेगी.

3. V-Mart Boy Mid-Rise Loose Fit Joggers

आज के समय में Joggers हर वर्ग के लोगों के लिए काफी ट्रेंड में है. ऐसे में V-Mart का यह V-Mart जॉगर आपके बच्चे को देगा एक स्टाइलिश लुक. यह पहनने में काफी आरामदायक है. किसी भी ख़ास मौके पर पहनने के लिए यह जॉगर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यह ब्राउन कलर में मिल रहा है. इसको आप आसानी से मशीन में वॉश कर सकती हैं.

4. Fame Forever by Lifestyle Girls Printed Open Toe Flats

माता–पिता अक्सर सोचते हैं कि ब्रांडेड चीज़ें अकसर महंगे होते हैं, लेकिन Pantaloons ने इस धारणा को बदल दिया है. Pantaloons का यह फुटवियर आपको बिल्कुल किफायती दाम पर मिल रहा है. यह 2 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चियों के लिए उपलब्ध है.लड़कियों को पिंक कलर काफी पसंद होता है, इसे ही ध्यान में रखते हुए यह फुटवियर पिंक और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन किया गया है.

5. Fame Forever by Lifestyle Boys Clogs

आज के समय में Clogs काफी ट्रेंड में है. Clogs बच्चों से लेकर बड़ों तक की सबकी पसंद बन चूका है. यह 18 महीने से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए है. इसपर पांडा का कार्टून बना है, जिसकी वजह से बच्चे इसे पहनना काफी पसंद करेंगे. यह ग्रीन कलर में मिल रहा है.



बच्चे अक्सर खेल-कूद और एक्टिविटीज़ में कपड़ों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाले कपड़े होना बेहद जरूरी है. इस जरूरत को ध्यान में रखकर Myntra अपनी चीज़ों को पेश करने वाला है. Myntra BFF Top Deals में आपको मिलने वाला है कपड़ों की बेस्ट स्टिचिंग क्वालिटी वो भी ड्यूरेबिलिटी के साथ. यहां आपको मिलने वाले हैं काफी आरामदायक फुटवियर, जो बच्चों के पैरों को कटने नहीं देंगे. Myntra Big Fashion Festival से आपकी नजर बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए क्योकिं यहां मिलेंगे आपको बच्चों के बेहतरीन आउटफिट और फुटवियर जो देंगे आपके बच्चे को कम्फर्टेबल लाइफस्टाइल.