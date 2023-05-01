विज्ञापन
कितनी खूबसूरत हैं यामी गौतम, देखें दिलकश तस्‍वीरें

यामी गौतम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं. यामी की खूबसूरती ऐसी है कि कोई भी उन्‍हें देखता रह जाए.

  • यामी गौतम ने 2012 में बॉलीवुड में कदम रखा था. yamigautam/Instagram
  • उनकी डेब्यू फिल्म विक्की डोनर थी.इस फिल्म से ही वो बड़े पर्दे पर छा गई थीं.yamigautam/Instagram
  • विक्की डोनर में यामी गौतम के संग आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आए थे. yamigautam/Instagram
  • एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से नहीं बल्कि टीवी सीरियल्स से की थी. yamigautam/Instagram
  • वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को हाल ही में यामी गौतम की फिल्म हक में देखा गया था.yamigautam/Instagram
  • फिल्म हक में उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया था. yamigautam/Instagram
  • हक फिल्‍म मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले पर सत्‍य घटना पर अ‍ाधारित थी. yamigautam/Instagram
  • खबरों के मुताबिक, यामी गौतम अब हॉरर-कॉमेडी फिल्म नई नवेली में मुख्य भूमिका निभाने वाली हैं. yamigautam/Instagram
  • फिल्म की कहानी भारतीय लोककथाओं से प्रेरित है, जिसमें डर और हंसी का मिक्स होगा. yamigautam/Instagram
  • इस फिल्‍म की शूटिंग फरवरी 2026 से शुरू हो सकती है. yamigautam/Instagram
