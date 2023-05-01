कहीं जला तो कहीं गला रावण... तस्वीरों में देखिए बारिश के बीच कहां कैसे मना दशहरा
देशभर में गुरुवार को विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. यह पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम द्वारा रावण के वध और धर्म की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है. इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में रावण के पुतले जलाकर बुराई के अंत का संदेश दिया गया. रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटी रही. जैसे ही पुतले जलाए गए, पूरा क्षेत्र 'जय श्री राम' के जयकारों और करतल ध्वनि से गूंज उठा.