कहीं जला तो कहीं गला रावण... तस्वीरों में देखिए बारिश के बीच कहां कैसे मना दशहरा

नई दिल्ली के लाल किले में नव श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित 'दशहरा' उत्सव के दौरान राक्षस राजा रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतलों के ऊपर आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा.