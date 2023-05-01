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टॉक्सिक ने दो दिनों में तोड़े ये 6 रिकॉर्ड, जानें कितना है यश की फिल्म का कलेक्शन

टॉक्सिक ने दूसरे दिन 36 करोड़ का कलेक्शन भारत में हासिल किया है, जिसके बाद वर्ल्डवाइड कमाई 200 करोड़ तक केवल दो दिनों में पहुंचने वाली है.

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    टॉक्सिक का इंतजार 26 अगस्त को खत्म हो गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त एंट्री करते हुए पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े. हालांकि दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 36.40 करोड़ का कलेक्शन भारत में किया है, जिसके चलते भारत में नेट कलेक्शन 137.50 करोड़ पहुंचा. जबकि ग्रॉस 164.50 करोड़ और वर्ल्डवाइड 190.75 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की.
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    इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन टॉक्सिक ए फेयरीटेल फॉर ग्रोनअप्स ने 101.10 करोड़ का नेट कलेक्शन हासिल किया था. जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस 150 करोड़ तक पहुंचा था. इसके चलते यह धुरंधर के बाद 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बनीं.
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    टॉक्सिक ओपनिंग के साथ ही कन्नड़ सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी वर्ल्डवाइड ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है. यह KGF Chapter 2 के बाद हुआ है.
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    पैन-इंडिया में सबसे तेज 100 करोड़ नेट क्रॉस करने वाली फिल्मों में टॉक्सिक केवल दो दिन की कमाई के साथ शामिल हो गई है.
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    हिंदी डब्ड वर्जन में टॉक्सिक ने मजबूत शुरुआत की है. Day 1 पर केवल हिंदी भाषा से ही यश की फिल्म ने 55 करोड़ की कमाई वसूली थी, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है.
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    यश की फिल्मों में सबसे तेज 100 करोड़ पार करने वाली मूवीज में टॉक्सिक का नाम भी जुड़ गया है.
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