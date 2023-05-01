इन चीज़ों को कभी भी माइक्रोवेव में नहीं गर्म करना चाहिए

\u092e\u093e\u0907\u0915\u094d\u0930\u094b\u0935\u0947\u0935 \u0906\u091c\u0915\u0932 \u0939\u0930 \u0918\u0930 \u0915\u0940 \u091c\u093c\u0930\u0942\u0930\u0924 \u092c\u0928 \u091a\u0941\u0915\u093e \u0939\u0948 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0907\u0938\u0915\u093e \u0917\u0932\u0924 \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u0916\u0924\u0930\u0928\u093e\u0915 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0915\u0941\u091b \u091a\u0940\u091c\u093c\u0947\u0902 \u092e\u093e\u0907\u0915\u094d\u0930\u094b\u0935\u0947\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0906\u0917 \u0932\u0917\u0928\u0947, \u092b\u091f\u0928\u0947 \u092f\u093e \u0938\u0947\u0939\u0924 \u0915\u094b \u0928\u0941\u0915\u0938\u093e\u0928 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0916\u0924\u0930\u093e \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948.