विज्ञापन
विशेष लिंक

इन चीज़ों को कभी भी माइक्रोवेव में नहीं गर्म करना चाहिए

माइक्रोवेव आजकल हर घर की ज़रूरत बन चुका है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है. कुछ चीज़ें माइक्रोवेव में रखने से आग लगने, फटने या सेहत को नुकसान होने का खतरा रहता है.

Share
  • उबले या कच्चे अंडे माइक्रोवेव में अंडा गर्म करने से उसके अंदर भाप भर जाती है और वह अचानक फट सकता है.
    Share
    उबले या कच्चे अंडे माइक्रोवेव में अंडा गर्म करने से उसके अंदर भाप भर जाती है और वह अचानक फट सकता है.
  • स्टील या किसी भी तरह का धातु का बर्तन धातु माइक्रोवेव में चिंगारी पैदा करती है जिससे आग लग सकती है और मशीन खराब हो जाती है.
    Share
    स्टील या किसी भी तरह का धातु का बर्तन धातु माइक्रोवेव में चिंगारी पैदा करती है जिससे आग लग सकती है और मशीन खराब हो जाती है.
  • एल्युमिनियम फॉयल माइक्रोवेव में रखने से तेज़ स्पार्क निकलते हैं जो बड़ा हादसा कर सकते हैं.
    Share
    एल्युमिनियम फॉयल माइक्रोवेव में रखने से तेज़ स्पार्क निकलते हैं जो बड़ा हादसा कर सकते हैं.
  • माइक्रोवेव में अंगूर गर्म करने से आग जैसी स्थिति बन सकती है जो बेहद खतरनाक होती है.
    Share
    माइक्रोवेव में अंगूर गर्म करने से आग जैसी स्थिति बन सकती है जो बेहद खतरनाक होती है.
  • कागज़ माइक्रोवेव में जल्दी जल सकता है और रसोई में आग लगने का खतरा बढ़ा देता है.
    Share
    कागज़ माइक्रोवेव में जल्दी जल सकता है और रसोई में आग लगने का खतरा बढ़ा देता है.
  • बिना किसी चीज़ के माइक्रोवेव चलाने से उसकी मशीनरी खराब हो सकती है और उम्र घट जाती है.
    Share
    बिना किसी चीज़ के माइक्रोवेव चलाने से उसकी मशीनरी खराब हो सकती है और उम्र घट जाती है.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com