ब्लैक ड्रेस में सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, दूसरी बार बनने जा रहीं हैं माँ

\u0938\u094b\u0928\u092e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0926\u0942\u0938\u0930\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u092e\u093e\u0901 \u092c\u0928\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0939\u0948\u0902. \u0939\u093e\u0932 \u0939\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0907\u0902\u0938\u094d\u091f\u093e\u0917\u094d\u0930\u093e\u092e \u092a\u0930 \u092e\u093e\u092e\u093e\u095b \u0921\u0947 \u0906\u0909\u091f \u0915\u0940 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0935\u0939 \u0905\u092a\u0928\u093e \u092c\u0947\u092c\u0940 \u092c\u092e\u094d\u092a \u092b\u094d\u0932\u0949\u0928\u094d\u091f \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0928\u095b\u0930 \u0906 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902.