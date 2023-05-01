विज्ञापन
ब्लैक ड्रेस में सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, दूसरी बार बनने जा रहीं हैं माँ

सोनम कपूर दूसरी बार माँ बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर मामाज़ डे आउट की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वह अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते नज़र आ रही हैं.

  • मामाज़ डे आउट के लिए सोनम कपूर ने एक बेहद क्लासी और कॉन्फिडेंट लुक चुना है.
  • ब्लैक क्रॉप टॉप और फ्लोइंग स्कर्ट में उनका यह मैटरनिटी स्टाइल काफी एलिगेंट लग रहा है.
  • लॉन्ग ब्लैक ब्लेज़र ने पूरे आउटफिट को एक पावरफुल और ग्रेसफुल टच दिया है.
  • मिनिमल मेकअप और सॉफ्ट हेयर स्टाइल उनके नैचुरल ग्लो को खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा है.
  • हाथ में छोटा सा स्टेटमेंट बैग लुक को स्मार्ट और ट्रेंडी बना रहा है.
  • सोनम कपूर का यह लुक दिखाता है कि मैटरनिटी फैशन भी उतना ही बोल्ड और स्टाइलिश हो सकता है.
    सोनम कपूर का यह लुक दिखाता है कि मैटरनिटी फैशन भी उतना ही बोल्ड और स्टाइलिश हो सकता है.
