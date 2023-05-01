विज्ञापन
सोहा अली खान ने शेयर की क्रिसमस डेकोरेशन की नई तस्वीरें

सोहा अली खान ने अपने घर में क्रिसमस की सजावट की नई तस्वीरें शेयर कीं. सोहा ने अपने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत क्रिसमस ट्री और डेकोरेशन की कई फोटोज डाली हैं.

  • सोहा ने अपने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत क्रिसमस ट्री और डेकोरेशन की कई फोटोज डाली हैं. sakpataudi/instagram
  • घर को लाइट्स, बेल्स और रंग-बिरंगी सजावट से सजाया हुआ दिखाया गया है. sakpataudi/instagram
  • सोहा ने कैप्शन में लिखा, 'And Christmas week has officially begun!' जैसे ही उन्होंने ये पिक्स पोस्ट कीं, #Christmas #decor #ChristmasTree हैशटैग भी लगाए. sakpataudi/instagram
  • पोस्ट में परिवार के साथ खुशी-भरे पल भी दिखाई दिए, जिसमें करीबी मेंबर शामिल हैं. sakpataudi/instagram
  • उनकी क्रिसमस डेकोरेशन तस्वीरों में सैफ अली खान , करीना कपूर खान, शर्मीला टैगोर, तैमूर, जेह और इनाया भी शामिल हैं. sakpataudi/instagram
  • सोहा की ये तस्वीरें फैन्स को फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक दिखाती हैं. sakpataudi/instagram
