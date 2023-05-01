श्वेता तिवारी की फिटनेस देख रह जाएंगे हैरान

\u0936\u094d\u0935\u0947\u0924\u093e \u0924\u093f\u0935\u093e\u0930\u0940 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0916\u0915\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u0915\u093e \u0905\u0902\u0926\u093e\u091c\u093e \u0932\u0917\u093e\u0928\u093e \u0928\u093e\u092e\u0941\u092e\u0915\u093f\u0928 \u0939\u0948. \u0907\u0938 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u0935\u094b \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u092e \u0909\u092e\u094d\u0930 \u0915\u0940 \u090f\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u094b \u0915\u0921\u093c\u0940 \u091f\u0915\u094d\u0915\u0930 \u0926\u0947\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902.