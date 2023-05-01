विज्ञापन
श्वेता तिवारी की फिटनेस देख रह जाएंगे हैरान

श्वेता तिवारी को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन है. इस उम्र में भी वो अपने से कम उम्र की एक्ट्रेस को कड़ी टक्कर देती हैं.

  • दो बच्चों की मां होने के बावजूद श्वेता तिवारी अपनी बेटी पलक तिवारी की बहन जैसी नजर आती हैं.shweta.tiwari/Instagram
  • वे अक्‍सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्‍वीरें शेयर करती रहती हैं. shweta.tiwari/Instagram
  • श्‍वेता तिवारी की फोटोज को लोग खूब पसंद करते हैं. shweta.tiwari/Instagram
  • श्‍वेता इतनी फिट हैं कि हर तरह की पोशाक में वे खूबसूरत नजर आती हैं. shweta.tiwari/Instagram
  • उनके फैंस प्‍यार से उन्‍हें संतूर मॉम कहकर बुलाते हैं. shweta.tiwari/Instagram
  • श्‍वेता तिवारी का जन्म 4 अक्टूबर 1980 को प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था. shweta.tiwari/Instagram
  • श्‍वेता ने अपनी पढ़ाई मुंबई में पूरी की और यहीं से एक्टिंग करियर की शुरुआत भी की. shweta.tiwari/Instagram
