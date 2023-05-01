विज्ञापन
मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की सारा अली खान की खूबसूरत तस्वीरें

मनीष मल्होत्रा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर सारा अली खान के लेटेस्ट पर्ल ड्रेस लुक की बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.

  • इस खास आउटफिट में सारा अली खान मोतियों से सजे एलिगेंट पहनावे में ग्रेस और ग्लैमर का शानदार मेल दिखाती नजर आ रही हैं.
  • मोतियों की बारीक कारीगरी और सॉफ्ट शेड्स ने इस लुक को रॉयल और क्लासिक टच दिया है.
  • हल्का मेकअप और मिनिमल जूलरी ने उनके पर्ल ड्रेस लुक को और ज्यादा निखार दिया है.
  • डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की यह क्रिएशन सोशल मीडिया पर खूब तारीफ बटोर रही है.
