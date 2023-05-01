विज्ञापन
प्रियंका चोपड़ा बनीं डाकू, वायरल हुईं फोटोज

प्रियंका चोपड़ा की नई हॉलीवुड फिल्म से उनका लुक सामने आया है. इस बार प्रियंका समुद्री डाकू के किरदार में नजर आएंगी.

  • प्रियंका चोपड़ा की नई हॉलीवुड फिल्म से उनका लुक सामने आया है, जो काफी सुर्खियों में है. priyankachopra/Instagram
  • हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' में प्रियंका के साथ कार्ल अर्बन प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे. priyankachopra/Instagram
  • रूसो ब्रदर्स द्वारा निर्मित यह फिल्म 1800 के दशक के उत्तरार्ध में हुईं समुद्री डाकुओं की रोमांचक कहानी है. priyankachopra/Instagram
  • इन तस्वीरों को साझा करते हुए प्रियंका ने कैप्शन में लिखा, ‘मां, रक्षक, और समुद्री डाकू. मिलिए ब्लडी मैरी से.'priyankachopra/Instagram
  • प्रियंका चोपड़ा फिल्म में एर्सेल बॉडेन की भूमिका निभा रही हैं, जो 'ब्लडी मैरी' के नाम से कुख्यात एक पूर्व समुद्री डाकू है.priyankachopra/Instagram
  • यह फिल्म 25 फरवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. priyankachopra/Instagram
