विज्ञापन
विशेष लिंक

इंटरनेट पर छाया नूपुर सेनन की शादी का 'कॉकटेल पार्टी-रिसेप्शन लुक'

नूपुर सेनन ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी के रिसेप्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें नूपुर बेहद खूबसूरत नज़र आ रही हैं.

Share
  • नूपुर सेनन ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी के रिसेप्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें नूपुर बेहद खूबसूरत नज़र आ रही हैं.
    Share
    नूपुर सेनन ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी के रिसेप्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें नूपुर बेहद खूबसूरत नज़र आ रही हैं.
  • फैंस उनके इस खास लुक को खूब पसंद कर रहे हैं.
    Share
    फैंस उनके इस खास लुक को खूब पसंद कर रहे हैं.
  • नुपुर सैनन गहरे मैरून रंग के गाउन में नजर आ रही हैं जो उनके लुक को रॉयल और ग्रेसफुल बना रहा है.
    Share
    नुपुर सैनन गहरे मैरून रंग के गाउन में नजर आ रही हैं जो उनके लुक को रॉयल और ग्रेसफुल बना रहा है.
  • ऑफ शोल्डर पैटर्न और हैवी वर्क वाला गाउन उनकी पर्सनालिटी में क्लास और चार्म जोड़ता है.
    Share
    ऑफ शोल्डर पैटर्न और हैवी वर्क वाला गाउन उनकी पर्सनालिटी में क्लास और चार्म जोड़ता है.
  • मिनिमल मेकअप के साथ न्यूड लिप शेड और सॉफ्ट आई लुक उनकी खूबसूरती को उभार रहा है.
    Share
    मिनिमल मेकअप के साथ न्यूड लिप शेड और सॉफ्ट आई लुक उनकी खूबसूरती को उभार रहा है.
  • स्टेटमेंट चोकर नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स उनके पूरे लुक को परफेक्ट बैलेंस दे रहे हैं.
    Share
    स्टेटमेंट चोकर नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स उनके पूरे लुक को परफेक्ट बैलेंस दे रहे हैं.
  • स्लीक हेयरस्टाइल और सटल एक्सप्रेशंस तस्वीरों में उनके कॉन्फिडेंस को साफ दिखाते हैं.
    Share
    स्लीक हेयरस्टाइल और सटल एक्सप्रेशंस तस्वीरों में उनके कॉन्फिडेंस को साफ दिखाते हैं.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com