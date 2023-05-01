विज्ञापन
आम्रपाली संग निरहुआ की 10 तस्‍वीरें

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ' और आम्रपाली दुबे की जोड़ी को फैंस ने हमेशा सुपरहिट माना है.

  • भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ' और आम्रपाली दुबे की जोड़ी को फैंस ने हमेशा सुपरहिट माना है. aamrapali1101/Instagram
  • आम्रपाली और निरहुआ ने करीब 35 फिल्मों में साथ काम किया है. aamrapali1101/Instagram
  • दर्शकों ने इनकी जोड़ी को इतना पसंद किया कि लोग आम्रपाली को भौजी कहकर बुलाने लगे. aamrapali1101/Instagram
  • आम्रपाली दुबे और निरहुआ की जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी हैं. aamrapali1101/Instagram
  • इनमें निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, 3 और 4, निरहुआ रिक्शावाला, पटना से पाकिस्तान फिल्‍म शामिल है. aamrapali1101/Instagram
  • हिट फिल्‍मों में आशिक आवारा, निरहुआ चलल ससुराल, निरहुआ चलल लंदन, लल्लू की लैला, सिपाही, बम बम बोल रहा है काशी और राजा बाबू शामिल हैं. aamrapali1101/Instagram
  • 2014 में आई निरहुआ हिंदुस्तानी से इस जोड़ी की शुरुआत हुई थी. aamrapali1101/Instagram
  • कुछ वक्त पहले ये चर्चा थी कि निरहुआ और आम्रपाली के बीच मनमुटाव है और अब ये जोड़ी साथ नहीं दिखेगी. aamrapali1101/Instagram
  • हालांकि निरहुआ ने इन खबरों का खंडन कर दिया था और कहा था, 'अभी हमारे पास साथ में करने लायक कोई स्क्रिप्ट नहीं है. लेकिन जब भी सही कहानी मिलेगी, हम जरूर साथ काम करेंगे' aamrapali1101/Instagram
  • खबरों के मुताबिक, आम्रपाली इस समय 10-12 प्रोजेक्ट्स में लीड रोल निभा रही हैं. aamrapali1101/Instagram
