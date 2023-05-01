\u092d\u094b\u091c\u092a\u0941\u0930\u0940 \u0907\u0902\u0921\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u0941\u092a\u0930\u0938\u094d\u091f\u093e\u0930 \u0926\u093f\u0928\u0947\u0936 \u0932\u093e\u0932 \u092f\u093e\u0926\u0935 \u2018\u0928\u093f\u0930\u0939\u0941\u0906' \u0914\u0930 \u0906\u092e\u094d\u0930\u092a\u093e\u0932\u0940 \u0926\u0941\u092c\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u094b\u0921\u093c\u0940 \u0915\u094b \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0928\u0947 \u0939\u092e\u0947\u0936\u093e \u0938\u0941\u092a\u0930\u0939\u093f\u091f \u092e\u093e\u0928\u093e \u0939\u0948.