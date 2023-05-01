विज्ञापन
New Year Eve के लिए तमन्‍ना भाटिया के गॉर्जियस लुक्‍स

तमन्ना की ड्रेसिंग सेंस के लोग दीवाने हैं. वे ऐसी ड्रेसेज पहनती हैं कि लोग उन्हें मुड़-मुड़कर देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं.

  • तमन्‍ना भाटिया न्‍यू फैशन को अच्‍छी तरह से कैरी करती है. न्‍यू ईयर ईव के लिए उनकी ड्रेसेज को ट्राई कर सकती हैं. tamannaahspeaks/Instagram
  • पोल्‍का डॉट्स की लॉन्‍ग बैकलेस ड्रेस ट्राई कर सकती हैं. tamannaahspeaks/Instagram
  • मल्टिकलर शिमरी ड्रेस नाइट पार्टी के लिए परफेक्‍ट लगती है. tamannaahspeaks/Instagram
  • तमन्‍ना की तरह आप भी ब्रालेट-स्‍कर्ट का कॉम्‍बीनेशन ट्राई कर सकती हैं. tamannaahspeaks/Instagram
  • बॉडीकॉन सीक्‍वेन लॉन्‍ग ड्रेस आजकल फैशन में इन है. tamannaahspeaks/Instagram
  • स्‍लीवलेस लॉन्‍ग बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं. खास तौर पर रेड और ब्‍लैक कलर, इस समय फैशन में हैं. tamannaahspeaks/Instagram
  • इस तरह का स्‍टाइल कैरी कर सकती हैं. इसमें कंफरटेबल तो रहेंगी, साथ ही गॉर्जियस लुक भी मिलेगा. tamannaahspeaks/Instagram
