लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी, गहलोत से लेकर पायलट तक दिग्गजों की मौजूदगी ने जश्न को किया दोगुना; देखें तस्वीरें
मुकेश भाकर राजस्थान के नागौर जिले की लाडनूं विधानसभा सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकप्रिय विधायक हैं. 9 मार्च को उन्होंने जज कोमल मीणा से शादी की है, जिसमें राजनीति हस्तियों ने शिरकत की है.
इस विवाह समारोह में राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा. सचिन पायलट, जो मुकेश भाकर के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, विशेष रूप से आशीर्वाद देने पहुंचे. उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हनुमान बेनीवाल और कई अन्य मंत्रियों व विधायकों ने शिरकत की.
