लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी, गहलोत से लेकर पायलट तक दिग्गजों की मौजूदगी ने जश्न को किया दोगुना; देखें तस्वीरें

इस विवाह समारोह में राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा. सचिन पायलट, जो मुकेश भाकर के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, विशेष रूप से आशीर्वाद देने पहुंचे. उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हनुमान बेनीवाल और कई अन्य मंत्रियों व विधायकों ने शिरकत की.