लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी, गहलोत से लेकर पायलट तक दिग्गजों की मौजूदगी ने जश्न को किया दोगुना; देखें तस्वीरें

मुकेश भाकर राजस्थान के नागौर जिले की लाडनूं विधानसभा सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकप्रिय विधायक हैं. 9 मार्च को उन्होंने जज कोमल मीणा से शादी की है, जिसमें राजनीति हस्तियों ने शिरकत की है.

  • राजस्थान के लाडनूं से विधायक मुकेश भाकर और आरजेएस (RJS) अधिकारी कोमल मीणा की शादी 2026 की सबसे चर्चित शादियों में से एक है. Credit: Instagarm
  • विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी में राजनीति हस्तियों का जमावड़ा देखने को मिला.
  • इस विवाह समारोह में राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा. सचिन पायलट, जो मुकेश भाकर के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, विशेष रूप से आशीर्वाद देने पहुंचे. उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हनुमान बेनीवाल और कई अन्य मंत्रियों व विधायकों ने शिरकत की.
  • दूल्हे मुकेश भाकर लाडनूं से दूसरी बार कांग्रेस विधायक हैं और राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं. दुल्हन कोमल मीणा 2019 बैच की आरजेएस (RJS) अधिकारी हैं और वर्तमान में न्यायिक पद पर कार्यरत हैं.
  • मुख्य विवाह समारोह 9 मार्च 2026 को जयपुर के एंजल रिसोर्ट मेंआयोजित किया गया. इससे पहले विधायक के पैतृक गांव में प्री-वेडिंग और मिलन समारोह रखा गया था, जहां हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ी.
  • यह एक प्रेम विवाह है. राजस्थान की राजनीति में एक 'फायरब्रांड' नेता और 'न्याय की पहरेदार' (जज) के बीच का यह मेल सोशल मीडिया पर काफी वाय
  • विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी में राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने भी शिकरत कर दोनों कपल्स को नए जीवन की शुभकांमनाएं दी.
  • वीवीआईपी मूवमेंट और हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यह शादी नागौर और डीडवाना-कुचामन क्षेत्र में हाल के वर्षों की सबसे भव्य शादियों में से एक मानी जा रही है
  • राजस्थान विश्वविद्यालय के चर्चित छात्र नेता निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया भी अपने साथियों के साथ इस जश्न का हिस्सा बने, जिससे युवाओं में खासा उत्साह देखा गया.
