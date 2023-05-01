महिमा चौधरी की 90s की 5 तस्वीरें, परदेस से बनीं रातोंरात सुपरस्टार, धड़कन के गाने से जीता दिल

उसी दौर में सुभाष घई की नजर उन पर पड़ी. ऋतु चौधरी को महिमा चौधरी के तौर पर यह स्टेज नेम तब मिला, जब उन्होंने सुभाष घई के कहने पर बॉलीवुड में कदम रखा. यही नाम उनके फिल्मी करियर में भी चल पड़ा. महिमा ने शाहरुख खान के साथ 'परदेस' (1997) फिल्म से शानदार शुरुआत की. यह फिल्म जबरदस्त हिट रही और महिमा रातों-रात स्टार बन गईं. उन्होंने 'बेस्ट फीमेल डेब्यू' का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता, जिससे बॉलीवुड में उनकी पहचान एक नए और बेहद लोकप्रिय स्टार के तौर पर बनी.