In Pics: धू-धू कर जलता दिखा विमान... डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश की दिल दहला देने वाली तस्वीरें

Deputy CM Ajit Pawar death: डिप्टी CM अजित पवार की गुरुवार को प्लेन क्रैश में मौत हो गई. प्लेन बारामती में लैंड करते समय क्रैश हुआ था. NCP नेता समेत पांच लोग उसमें सवार थे, सभी की मौत हो गई. हादसे की जगह से जो दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने रूह को अंदर तक हिला दिया है.

  • डिप्टी CM अजित पवार की आज यानी गुरुवार को प्लेन क्रैश में मौत हो गई. उनके निधन से राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई. Credit - PTI
  • प्लेन में NCP नेता समेत पांच लोगों की मौत हो गई. विमान बारामती में लैंड करते समय क्रैश हुआ. अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बुधवार सुबह 6-सीटर चार्टर्ड प्लेन से बारामती के लिए रवाना हुए. Credit - PTI
  • एक्सीडेंट वाली जगह से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे दिल दहला देने वाली हैं, और उनके आधार पर उस घटना की कल्पना करने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. Credit - PTI
  • मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि जैसे ही चार्टर्ड प्लेन बारामती पहुंचा, पायलट ने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि प्लेन क्रैश होने वाला है, और फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन क्रैश हो गया.इसके बाद भी रुक-रुक कर कई धमाके हुए, कुल मिलाकर लगभग 4-5 धमाके हुए.
  • प्लेन क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई और भयानक काले रंग के धुआं निकला. वही हादसे के दौरान प्लेन क्रैश होने पर जोरदार आवाज हुई और जमीन कर क्रैश लैंडिंग के साथ ही उसके चीथड़े उड़े और आग लग गई.
  • धमाका इतना जोरदार था कि विमान के पुर्जे इधर उधर जाकर गिर गए. जो तस्वीरों में हादसे की भयावता को साफ दिखा रही है.
  • धमाका इतना जोरदार था कि प्लेन के कुछ हिस्से इधर-उधर बिखर गए और तस्वीरों में हादसे का खौफनाक मंजर साफ दिख रहा है.
  • जिसमें प्लेन क्रैश होने के बाद प्लेन में आग लग गई और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर मलबे के ढेर में बदल गया.
  • प्लेन क्रैश होने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने लगीं.
