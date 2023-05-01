In Pics: धू-धू कर जलता दिखा विमान... डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश की दिल दहला देने वाली तस्वीरें

मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि जैसे ही चार्टर्ड प्लेन बारामती पहुंचा, पायलट ने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि प्लेन क्रैश होने वाला है, और फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन क्रैश हो गया.इसके बाद भी रुक-रुक कर कई धमाके हुए, कुल मिलाकर लगभग 4-5 धमाके हुए.