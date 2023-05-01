In Pics: धू-धू कर जलता दिखा विमान... डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश की दिल दहला देने वाली तस्वीरें
Deputy CM Ajit Pawar death: डिप्टी CM अजित पवार की गुरुवार को प्लेन क्रैश में मौत हो गई. प्लेन बारामती में लैंड करते समय क्रैश हुआ था. NCP नेता समेत पांच लोग उसमें सवार थे, सभी की मौत हो गई. हादसे की जगह से जो दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने रूह को अंदर तक हिला दिया है.
मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि जैसे ही चार्टर्ड प्लेन बारामती पहुंचा, पायलट ने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि प्लेन क्रैश होने वाला है, और फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन क्रैश हो गया.इसके बाद भी रुक-रुक कर कई धमाके हुए, कुल मिलाकर लगभग 4-5 धमाके हुए.
