In pics: धुंध की कैद में करौली, सीकर और धौलपुर, लाइटों के सहारे रेंग रही गाड़ियां, तस्वीरों में देखे सफेद चादर में लिपटी हुईं सड़कें
नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से धौलपुर, करौली और सीकर का पारा लुढ़ककर 9°C से 8°C के बीच पहुंच गया है, जिससे पूरे जिले में ठिठुरन बढ़ गई है. जिले में घना कोहरा छाने से सड़कों पर दृश्यता (Visibility) मात्र 10 से 15 मीटर रह गई है, जिससे चारों ओर धुंध ही धुंध छाई हुई है.नेशनल हाईवे और मुख्य सड़कों पर आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है; वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट जलाकर रेंगने को मजबूर हैं.