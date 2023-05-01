JLF 2026: कहीं सजे संवाद के मंच, कहीं दिखा कला का जादू; जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की 10 बड़ी तस्वीरें
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 यानी सहित्य का महाकुंभ गुलाबी नगरी में 15 जनवरी से शुरू हो चुका है जो 19 जनवरी तक चलेगा.जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 19वें संस्करण में इस बार 6 प्रमुख मंचों पर 266 सेशन होंगे, जिनमें करीब 350 से ज्यादा वक्ता संवाद करेंगे.गुरुवार को विश्वप्रसिद्ध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) का भव्य आगाज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया.
वहीं आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के दूसरे दिन भी शब्दों, विचारों, किताबों और रचनात्मक संवाद होंगे. पहले सत्र में भारतीय शतरंज के ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद से चर्चा होगी. इसके बाद शोभा डे और अनीश गवांडे से द सेक्सुअल सेल्फ ग्लैमर, सेलिब्रिटी एंड सब्सटेंस विषय पर, अभिनेता और लेखक पीयूष मिश्रा को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान सहित अन्य सहित्यिक कार्यक्रम शामिल है.