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'कसम से' की बानी से बॉलीवुड स्टार बनने तक, जानिए प्राची देसाई की दिलचस्प कहानी

हिंदी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक प्राची देसाई का जन्म 12 सितंबर 1988 को गुजरात के सूरत में हुआ था. उनके पिता का नाम निरंजन देसाई है, जो कि पेशे से कॉलेज प्रोफेसर हैं और मां का नाम अमिता देसाई है. वहीं, उनकी एक बहन भी है, जिनका नाम ईशा देसाई है.

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    प्राची ने अपनी स्कूलिंग महाराष्ट्र के पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से पूरी की. इसके बाद उन्होंने पुणे के सिंहगढ़ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की. प्राची को शुरू से ही एक्टिंग में रुचि थी. इसलिए उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग की ओर रुख किया.
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    वर्ष 2006 में प्राची देसाई ने एकता कपूर के लोकप्रिय टीवी शो 'कसम से' अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके अपोजिट राम कपूर थे. इस सीरियल में उन्होंने बानी दीक्षित वालिया का मुख्य किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और उन्हें घर-घर में जबरदस्त पहचान मिली.
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    टेलीविजन इंडस्ट्री में जबरदस्त पहचान बनाने के बाद अभिनेत्री ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू वर्ष 2008 में अभिषेक कपूर के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म 'रॉक ऑन' से किया. पहली फिल्म में ही उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया.
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    अपनी डेब्यू फिल्म के बाद अभिनेत्री ने 'लाइफ पार्टनर', 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई', 'तेरी मेरी कहानी', 'बोल बच्चन', 'आई, मी और हम', 'अजहर', 'फॉरेंसिक' जैसी फिल्मों में काम किया.
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    वर्ष 2010 में आई फिल्म 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई' में एक्ट्रेस अजय देवगन, इमरान हाशमी और कंगना रनौत जैसे बड़े कलाकाड़ों के साथ पर्दे पर नजर आईं. रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म 'बोल बच्चन' उनके करियर की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में से एक रही.
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    प्राची ने वर्ष 2007 में सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो 'झलक दिखला जा' के दूसरे सीजन में बतौर कंटेस्टेंट भाग लिया और विजेता बनीं.
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