देखें, पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की खूबसूरत तस्वीरें

\u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u092e\u093f\u0938 \u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921 \u0914\u0930 \u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u094d\u0930\u0940 \u092e\u093e\u0928\u0941\u0937\u0940 \u091b\u093f\u0932\u094d\u0932\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924\u0940 \u0914\u0930 \u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0938\u0947 \u0939\u0930 \u092c\u093e\u0930 \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0915\u093e \u0926\u093f\u0932 \u091c\u0940\u0924 \u0932\u0947\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902. \u092b\u0948\u0936\u0928, \u092b\u093f\u091f\u0928\u0947\u0938 \u0914\u0930 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0909\u0928\u0915\u0940 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926\u0917\u0940 \u0939\u092e\u0947\u0936\u093e \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0924\u0940 \u0939\u0948.