फ्रिज में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए?

\u092b\u094d\u0930\u093f\u091c \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0928 \u091a\u0940\u091c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0930\u0916\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f? \u092b\u094d\u0930\u093f\u091c \u0915\u0940 \u0920\u0902\u0921\u0915 \u0906\u0932\u0942 \u0915\u0947 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930\u094d\u091a \u0915\u094b \u091a\u0940\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0926\u0932 \u0926\u0947\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0928 \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u0907\u0938\u0915\u093e \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926 \u092c\u0926\u0932 \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u092a\u0915\u093e\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0930\u0902\u0917 \u092d\u0940 \u0917\u0939\u0930\u093e \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948. \u092b\u094d\u0930\u093f\u091c \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0928 \u091a\u0940\u091c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0930\u0916\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f? \u092b\u094d\u0930\u093f\u091c \u0915\u0940 \u0928\u092e\u0940 \u0938\u0947 \u092a\u094d\u092f\u093e\u091c \u0928 \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u091c\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0928\u0930\u092e \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092b\u092b\u0942\u0902\u0926 \u092d\u0940 \u0932\u0917 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u0907\u0938\u0947 \u0938\u0939\u0940 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0942\u0916\u0940 \u0914\u0930 \u0939\u0935\u093e\u0926\u093e\u0930 \u091c\u0917\u0939 \u0939\u0940 \u091a\u0941\u0928\u0947\u0902. \u092b\u094d\u0930\u093f\u091c \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0928 \u091a\u0940\u091c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0930\u0916\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f? \u0939\u0930\u0940 \u092a\u0924\u094d\u0924\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0938\u092c\u094d\u091c\u0940 \u092a\u093e\u0932\u0915 \u0915\u094b \u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a \u0920\u0902\u0921\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0916\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0924\u094b \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u0928\u092e\u0940 \u0932\u0917\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0935\u094b \u091c\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0938\u0921\u093c \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0938 \u092a\u0930 \u091a\u093f\u092a\u091a\u093f\u092a\u093e\u0939\u091f \u0906 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u092b\u094d\u0930\u093f\u091c \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0928 \u091a\u0940\u091c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0930\u0916\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f? \u092b\u094d\u0930\u093f\u091c \u0915\u0940 \u0920\u0902\u0921\u0915 \u0938\u0947 \u091f\u092e\u093e\u091f\u0930 \u0915\u093e \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926 \u092b\u0940\u0915\u093e \u092a\u0921\u093c \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0909\u0938\u0915\u093e \u091f\u0947\u0915\u094d\u0938\u091a\u0930 \u0906\u091f\u0947 \u091c\u0948\u0938\u093e \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948. \u092b\u094d\u0930\u093f\u091c \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0928 \u091a\u0940\u091c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0930\u0916\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f? \u0928\u0949\u0930\u094d\u092e\u0932 \u092b\u094d\u0930\u093f\u091c \u092e\u0947\u0902 \u0921\u094d\u0930\u093e\u0908 \u092b\u094d\u0930\u0942\u091f\u094d\u0938 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0909\u0928\u092e\u0947\u0902 \u0928\u092e\u0940 \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0928 \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u0909\u0928\u092e\u0947\u0902 \u0938\u0940\u0932\u0928 \u0914\u0930 \u092b\u092b\u0942\u0902\u0926 \u0932\u0917\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0921\u0930 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0938\u0921\u093c\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0916\u0924\u0930\u093e \u092d\u0940 \u092c\u0922\u093c \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948.