विज्ञापन
विशेष लिंक

फ्रिज में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए?

कई बार हम जाने-अनजाने में सब्जी और फलों को फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;?
    फ्रिज में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए?
    फ्रिज की ठंडक आलू के स्टार्च को चीनी में बदल देती है, जिससे न सिर्फ इसका स्वाद बदल जाता है, बल्कि पकाने पर रंग भी गहरा हो सकता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;?
    फ्रिज में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए?
    फ्रिज की नमी से प्याज न सिर्फ जल्दी नरम हो सकता है, इसमें फफूंद भी लग सकती है. इसलिए इसे सही रखने के लिए सूखी और हवादार जगह ही चुनें.
    Share
  • &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;?
    फ्रिज में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए?
    हरी पत्तेदार सब्जी पालक को अगर आप ठंडक में रखते हैं, तो ज्यादा नमी लगने से वो जल्दी सड़ सकती है और उस पर चिपचिपाहट आ सकती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;?
    फ्रिज में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए?
    फ्रिज की ठंडक से टमाटर का स्वाद फीका पड़ सकता है और उसका टेक्सचर आटे जैसा हो सकता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;?
    फ्रिज में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए?
    नॉर्मल फ्रिज में ड्राई फ्रूट्स रखने से उनमें नमी जा सकती है, जिससे न सिर्फ उनमें सीलन और फफूंद लगने का डर बना रहता है, बल्कि उनके सड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com