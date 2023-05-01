रामायण की सीता के घर के हर कोने में है श्रीराम की छाप, 7 फोटो में देखें दीपिका चिखलिया का हाउस
दूरदर्शन की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया के घर की 7 फोटो में श्रीराम की छाप देखने को जरुर मिलेगी.
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रामानंद सागर की 'रामायण' आज भी दर्शकों के दिलों में बसी है. एक्टर अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया आज भी भगवान राम और मां सीता के नाम से पहचाने जाते हैं. इस किरदार ने दीपिका चिखलिया के पूरे जीवन को बदलकर रख दिया. वहीं आज भी उन्हें माता सीता के रुप में फैंस जानते हैं.
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मुंबई में 29 अप्रैल 1965 को जन्मी दीपिका को नहीं पता था कि मां सीता का किरदार उनके पूरे जीवन को बदल देगा. अपने शुरुआती करियर में भी अभिनेत्री ने सोच लिया था कि उन्हें टेलीविजन एक्ट्रेस बनना है, लेकिन उस वक्त टेलीविजन को इडियट बॉक्स कहते थे और फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियों की तुलना में टीवी पर अभिनय करने वाले कलाकारों को कम आंका जाता था.
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