विज्ञापन
विशेष लिंक

धुरंधर में रणवीर सिंह इन पर थे फिदा, देखें ग्‍लैम फोटोज

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह हमजा अली मजारी का रोल प्ले कर रहे हैं और उनके अपोजिट हैं सारा अर्जुन जो यालिना जमाली के रोल में हैं.

Share
  • फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अपोजिट काम किया है सारा अर्जुन ने. saraarjunn/Instagram
    Share
    फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अपोजिट काम किया है सारा अर्जुन ने. saraarjunn/Instagram
  • फिल्‍म में लोग सारा अर्जुन की अदाकारी की खूब तारीफ कर रहे हैं. saraarjunn/Instagram
    Share
    फिल्‍म में लोग सारा अर्जुन की अदाकारी की खूब तारीफ कर रहे हैं. saraarjunn/Instagram
  • 2005 में जन्मी सारा अर्जुन एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम की शुरुआत की थी. saraarjunn/Instagram
    Share
    2005 में जन्मी सारा अर्जुन एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम की शुरुआत की थी. saraarjunn/Instagram
  • उन्हें 2011 की तमिल फिल्म देइवा थिरुमगल में खूब पहचान दिलाई. इसमें उन्होंने विक्रम की बेटी का किरदार निभाया था. saraarjunn/Instagram
    Share
    उन्हें 2011 की तमिल फिल्म देइवा थिरुमगल में खूब पहचान दिलाई. इसमें उन्होंने विक्रम की बेटी का किरदार निभाया था. saraarjunn/Instagram
  • 2022 में सारा अपनी अब तक की सबसे हाई-प्रोफाइल फिल्म में दिखाई दीं - मणिरत्नम की दो-पार्ट में आई पोन्नियिन सेलवन. इस फिल्म में वो यंग नंदिनी के रोल में थीं. saraarjunn/Instagram
    Share
    2022 में सारा अपनी अब तक की सबसे हाई-प्रोफाइल फिल्म में दिखाई दीं - मणिरत्नम की दो-पार्ट में आई पोन्नियिन सेलवन. इस फिल्म में वो यंग नंदिनी के रोल में थीं. saraarjunn/Instagram
  • इन फिल्मों की सफलता के बाद 2022 में सारा की नेट वर्थ ₹10 करोड़ थी, जिससे वह भारत की सबसे अमीर चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई थीं. saraarjunn/Instagram
    Share
    इन फिल्मों की सफलता के बाद 2022 में सारा की नेट वर्थ ₹10 करोड़ थी, जिससे वह भारत की सबसे अमीर चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई थीं. saraarjunn/Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com