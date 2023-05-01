\u092b\u093f\u0932\u094d\u092e '\u0927\u0941\u0930\u0902\u0927\u0930' \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0923\u0935\u0940\u0930 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0939\u092e\u091c\u093e \u0905\u0932\u0940 \u092e\u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093e \u0930\u094b\u0932 \u092a\u094d\u0932\u0947 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0905\u092a\u094b\u091c\u093f\u091f \u0939\u0948\u0902 \u0938\u093e\u0930\u093e \u0905\u0930\u094d\u091c\u0941\u0928 \u091c\u094b \u092f\u093e\u0932\u093f\u0928\u093e \u091c\u092e\u093e\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u094b\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902.