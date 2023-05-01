मुंबई का वो स्कूल जहां से की है कियारा, करिश्मा और अमायरा ने पढ़ाई, इतने हजार है पहली क्लास की फीस
मुंबई के मशहूर कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल की बॉलीवुड की कई बेहतरीन एक्ट्रेस एल्युमिनाई रह चुकी है. जो आज बॉलीवुड और एकंरिंग दुनिया में टॉप की लिस्ट में है. तो चलिए जानते है उन हसीनाओं के नाम.
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द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूलमुंबई का फेमस द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल अपनी बेहतरीन शिक्षा और यहां से निकले हाई-प्रोफाइल एल्युमिनाई के लिए जाना जाता है. इसी लिस्ट में बॉलिवुड की कई फेमस हिरोईन का नाम भी शामिल है,जिसमें करिश्मा कपूर, कियारा आडवाणी, अमीषा पटेल, मंदिरा बेदी, अमायरा दस्तूर और तारा देशपांडे जैसी नामचीन एक्ट्रेस ने पढ़ाई की है.
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मंदिरा बेदीइस लिस्ट में पहला नाम मंदिरा बेदी का है. अपने बेबाक अंदाज, फिटनेस और क्रिकेट एंकरिंग से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मंदिरा बेदी ने अपनी स्कूली शिक्षा इसी स्कूल से पूरी की है. स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, आर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, जिससे कारण आज वह एक मल्टी-टैलेंटेड एक्ट्रेस और प्रेजेंटर के रुप में इंडस्ट्री का नामचीन चेहरा बनी हुई है.
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करिश्मा कपूरइस लिस्ट में दूसरा नाम शामिल है 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली कपूर खानदान की लाडली करिश्मा कपूर भी इसी स्कूल की फेमस स्टूडेंट रही हैं. लेकिन उन्होंने यहां केवल छठी क्लास तक ही पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग और डांस के लिए स्कूल जाना छोड़ दिया था.
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कियारा आडवाणीइस लिस्ट में तीसरा नाम उस ग्लैमरस एक्ट्रेस का है जिसकी फिल्म ने हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाए हैं-कियारा आडवाणी. बॉलीवुड की टॉप में शुमार कियारा ने भी मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की. वह पढ़ाई में बहुत होनहार थी. 12वीं क्लास में वह 92% मार्क्स लाए.
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अमीषा पटेलफिल्म 'कहो ना प्यार है' से रातों-रात स्टार बनां अमीषा पटेल भी इसी स्कूल की एल्युमिनाई हैं. उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी की. वह अपने स्कूल के दिनों में एक होशियार स्टूडेंट थीं और 1992-1993 में स्कूल की 'हेड गर्ल' भी रह चुकी हैं.
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