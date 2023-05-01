मुंबई का वो स्कूल जहां से की है कियारा, करिश्मा और अमायरा ने पढ़ाई, इतने हजार है पहली क्लास की फीस

मंदिरा बेदी

इस लिस्ट में पहला नाम मंदिरा बेदी का है. अपने बेबाक अंदाज, फिटनेस और क्रिकेट एंकरिंग से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मंदिरा बेदी ने अपनी स्कूली शिक्षा इसी स्कूल से पूरी की है. स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, आर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, जिससे कारण आज वह एक मल्टी-टैलेंटेड एक्ट्रेस और प्रेजेंटर के रुप में इंडस्ट्री का नामचीन चेहरा बनी हुई है.