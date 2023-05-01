विज्ञापन
विशेष लिंक

देखें, अवनीत कौर का लेटेस्ट 'स्टाइलिश लुक'

अवनीत कौर ने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में एक बेहद क्लासी और इंटरनेशनल फैशन वाइब वाला लुक कैरी किया है.

Share
  • अवनीत कौर ने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में एक बेहद क्लासी और इंटरनेशनल फैशन वाइब वाला लुक कैरी किया है.
    Share
    अवनीत कौर ने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में एक बेहद क्लासी और इंटरनेशनल फैशन वाइब वाला लुक कैरी किया है.
  • अवनीत कौर इस लुक में वह ग्रे ऑफ-शोल्डर निट टॉप के साथ व्हाइट शर्ट लेयरिंग करती नजर आ रही हैं, जो आउटफिट को स्मार्ट टच देता है.
    Share
    अवनीत कौर इस लुक में वह ग्रे ऑफ-शोल्डर निट टॉप के साथ व्हाइट शर्ट लेयरिंग करती नजर आ रही हैं, जो आउटफिट को स्मार्ट टच देता है.
  • ग्रे ट्राउजर और ब्लैक हील बूट्स के साथ उनका यह कॉम्बिनेशन फॉर्मल और कैजुअल स्टाइल का परफेक्ट बैलेंस दिखाता है.
    Share
    ग्रे ट्राउजर और ब्लैक हील बूट्स के साथ उनका यह कॉम्बिनेशन फॉर्मल और कैजुअल स्टाइल का परफेक्ट बैलेंस दिखाता है.
  • आउटफिट के साथ उन्होंने मिनिमल मेकअप रखा है, जो उनके नेचुरल फीचर्स को खूबसूरती से हाइलाइट करता है.
    Share
    आउटफिट के साथ उन्होंने मिनिमल मेकअप रखा है, जो उनके नेचुरल फीचर्स को खूबसूरती से हाइलाइट करता है.
  • स्लीक हेयरस्टाइल और स्टाइलिश सनग्लासेज उनके पूरे लुक को और भी पावरफुल बना रहे हैं.
    Share
    स्लीक हेयरस्टाइल और स्टाइलिश सनग्लासेज उनके पूरे लुक को और भी पावरफुल बना रहे हैं.
  • हाथ में कैरी किया गया लग्जरी हैंडबैग इस लुक में एलिगेंस और रॉयल टच जोड़ता है.
    Share
    हाथ में कैरी किया गया लग्जरी हैंडबैग इस लुक में एलिगेंस और रॉयल टच जोड़ता है.
  • कुल मिलाकर, अवनीत कौर का यह इंस्टाग्राम लुक यंग फैशन लवर्स के लिए एक परफेक्ट स्टाइल इंस्पिरेशन है.
    Share
    कुल मिलाकर, अवनीत कौर का यह इंस्टाग्राम लुक यंग फैशन लवर्स के लिए एक परफेक्ट स्टाइल इंस्पिरेशन है.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com