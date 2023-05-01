विज्ञापन
आलिया भट्ट ने शेयर की परिवार संग क्रिसमस सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें

आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अपने परिवार के संग क्रिसमस सेलिब्रेशन की बेहद प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं.

  • इस तस्वीर में आलिया अपने पति रणबीर कपूर के साथ बेहद खुश नज़र आ रही हैं.
  • इन तस्वीरों में परिवार संग बिताए गए खूबसूरत पल फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं.
  • इस तस्वीर में आलिया अपने पति, सास, ननद और भांजी के संग नज़र आ रही हैं. इस सेलिब्रेशन में आलिया की सास नीतू कपूर परिवार संग मुस्कुराती नज़र आ रही हैं.
  • इस तस्वीर में आलिया अपनी माँ सोनी राज़दान और बहन शाहीन भट्ट के संग एन्जॉय करती नज़र आ रही हैं.
  • इन तस्वीरों पर फैंस ने दिल वाले इमोजी और प्यारे कमैंट्स के जरिये खूब प्यार बरसाया.
