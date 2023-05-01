आलिया भट्ट ने शेयर की परिवार संग क्रिसमस सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें

\u0906\u0932\u093f\u092f\u093e \u092d\u091f\u094d\u091f \u0928\u0947 \u0907\u0902\u0938\u094d\u091f\u093e\u0917\u094d\u0930\u093e\u092e \u092a\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u0902\u0917 \u0915\u094d\u0930\u093f\u0938\u092e\u0938 \u0938\u0947\u0932\u093f\u092c\u094d\u0930\u0947\u0936\u0928 \u0915\u0940 \u092c\u0947\u0939\u0926 \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930\u0940 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0940 \u0939\u0948\u0902.