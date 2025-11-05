विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या होती है हलाला प्रथा? महिलाओं को दूसरे निकाह के लिए देनी पड़ती है बली, देखें IMDb की 6.9 रेटिंग वाली सीरीज

हिंदी वेब सीरीज ‘हलाला’ निकाह हलाला जैसी विवादास्पद प्रथा पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि तलाक के बाद एक मुस्लिम महिला को दोबारा शादी करने के लिए किन कठिनाइयों और सामाजिक बंदिशों से गुजरना पड़ता है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या होती है हलाला प्रथा? महिलाओं को दूसरे निकाह के लिए देनी पड़ती है बली, देखें IMDb की 6.9 रेटिंग वाली सीरीज
6 साल पुरानी वो सीरीज जिसमें दिखा हलाला प्रथा का असली रूप
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा में कई सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनती आ रही हैं. इसमें खासतौर पर किसी विशेष धर्म और उसकी प्रथा को भी फिल्मों के जरिए दिखाया जा रहा है. जब से ओटीटी आया है, ऐसी सीरीज ज्यादा देखने को मिल रही है. ऐसी ही एक हिंदी वेब-सीरीज आज से छह साल पहले रिलीज हुई थी. यह सीरीज निकाह हलाला की विवादास्पद प्रथा पर बेस्ड है. इस सीरीज की कहानी बहुत पेचीदा है. सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी करने के लिए किन-किन शर्तों से गुजरती है. इस सीरीज की कहानी अफ्जा और राहिल नामक जोड़े के निकाह, तलाक और फिर निकाह पर बेस्ड है. लेकिन अफ्जा को अपना घर फिर से बसाने के लिए हलाला की ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिस पर विश्वास करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है.

क्या है हलाला प्रक्रिया?

दरअसल, शफाक नाज ने सीरीज में अफ्जा सैय्यद और रवि भाटिया ने राहिल शेख का किरदार किया है. सीरीज की शुरुआत दोनों की लव-स्टोरी से होती है. दोनों का निकाह हो जाता है, लेकिन आपसी अनबन के चलते राहिल उसे गुस्से में आकर तीन तलाक दे देता है. इसके बाद दोनों अलग-अलग हो जाते हैं. अफ्जा फिर से राहिल से निकाह करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे पहले हलाला प्रथा से गुजरना पड़ेगा. इस प्रथा में अफ्जा को राहिल से फिर से निकाह करने के लिए किसी दूसरे शख्स से निकाह कर उसे तलाक देना होगा. अब अफ्जा के लिए उसकी जिंदगी का यह सबसे बड़ा चैलेंज है कि राहिल को फिर से पाने के लिए वह किसी से बली का बकरा बनाती है.  

सीरीज देखने के लिए क्लिक करें 

स्टारकास्ट और उनके रोल

दीपक पांडे ने इसका निर्देशन किया है. इसके निर्माता भास्कर शुक्ला, विभु अग्रवाल और फाल्गुनी शाह हैं.सीरीज में रुपेश वर्मा ने संगीत दिया है. सीरीज की स्टारकास्ट में तनुश्री मुखर्जी ने तनुश्री मुखर्जी का, शरीक खान ने दूध की दुकान के मालिक, नीलिमा अजीम ने फरजाना शेख, यतीन कार्येकर ने इमाम मलिक, दीपिका सिंह ने वकील आमना सैयद, शफक नाज ने अफ्जा सैयद, एजाज खान ने जैद और रवि भाटिया ने राहिल शेख का रोल प्ले किया है. हिंदी वेब-सीरीज हलाला (तलाक) साल 2019 में रिलीज हुई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hindi Web Series, Halala Web Series
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com