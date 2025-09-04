विज्ञापन
विचारपुर 'मिनी ब्राजील' के रूप में वैश्विक फुटबॉल मानचित्र पर चमकने को तैयार, पीएम मोदी ने की थी तारीफ

Vicharpur Mini Brazil: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में दो साल पहले जिस मिनी ब्राजील का जिक्र कर प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ियों की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बताया गया था.

Vicharpur Mini Brazil

Shahdol Vicharpur Football: मध्यप्रदेश का छोटा सा गांव विचारपुर जिसे लोग अब 'मिनी ब्राज़ील' कहकर पुकार रहे हैं. यहां की फुटबॉल टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जर्मनी के फुटबॉल क्लब तक सबका ध्यान खींचा है. पीएम मोदी द्वारा पॉडकास्ट में जिक्र के बाद जर्मनी का फुटबॉल क्लब अब इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने आगे आया है. अब ट्रायल के आधार पर चार खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो विदेश जाकर इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग लेंगे. यानी विचारपुर का ये मिनी ब्राजील अब सचमुच दुनिया के फुटबॉल मानचित्र पर चमकने को तैयार है. इसी कड़ी में आज खेल मंत्री विश्वास सारंग ने टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया.

प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में हुआ था जिक्र

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में दो साल पहले जिस मिनी ब्राजील का जिक्र कर प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ियों की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बताया गया था, वो आज कई अन्य टीमों के साथ मैच खेल रही है. हाल ही में भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में सरदारपुर की महिला फुटबॉल टीम और विचारपुर महिला फुटबॉल टीम के बीच मैत्री मैच खेली गई थी. पीएम मोदी के मन की बात के इस कार्यक्रम में जर्मनी के एक कोच को प्रभावित किया जिसके बाद उऩ्होंने टीम को कोचिंगय देने का वादा भी किया था.

विचारपुर की इस मिनी ब्राजील जर्नी ने न सिर्फ एक गांव की तस्वीर बदल दी है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए खेलों की नई पहचान गढ़ दी है. कभी नशे और गरीबी से जूझने वाला यह इलाका आज फुटबॉल के जरिए दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बना चुका है.

