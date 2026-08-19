TENNIS: वीनस विलियम्स को 46 साल की उम्र में अमेरिकी ओपन में एकल वर्ग का वाइल्ड कार्ड, जानें 4 अहम बड़ी बातें

वीनस विलियम्स को मंगलवार को 46 वर्ष की उम्र में अमेरिकी ओपन की महिला एकल स्पर्धा के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया. टूर्नामेंट ने एक वाइल्ड कार्ड फिलहाल रोककर रखा है और संभव है कि यह उनकी बहन सेरेना विलियम्स के लिए हो. वर्ष 2017 की अमेरिकी ओपन चैंपियन स्लोएन स्टीफंस समेत छह अन्य महिला खिलाड़ियों को भी वाइल्ड कार्ड दिया गया है. अमेरिकी टेनिस संघ (यूएसटीए) ने कहा कि एक वाइल्ड कार्ड की घोषणा अभी की जानी बाकी है.

अगर 44 वर्षीय सेरेना विलियम्स टूर्नामेंट में वापसी का फैसला करती हैं तो यह वाइल्ड कार्ड लगभग निश्चित रूप से उन्हें दिया जा सकता है. वीनस विलियम्स को पिछले साल भी वाइल्ड कार्ड मिला था. इसके साथ उन्होंने 2023 के बाद पहली बार उस टूर्नामेंट में वापसी की थी जिसे वह दो बार जीत चुकी हैं. चलिए

1. इतिहास रचने के करीब वीनस विलियम्स

यह वीनस विलियम्स का न्यूयॉर्क के फ्लशिंग मीडोज़ में 26वां अमेरिकी ओपन होगा. वह यहाँ 2000 और 2001 में महिला एकल का खिताब जीत चुकी हैं. वहीं, वह 46 वर्ष की उम्र में एकल वर्ग में उतरकर 1981 में रिनी रिचर्ड्स (47 वर्ष) के बाद यूएस ओपन खेलने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन जाएंगी.

2. सेरेना विलियम्स का 'सस्पेंस

अमेरिकी टेनिस संघ (USTA) ने महिला वर्ग में मिलने वाले कुल 8 वाइल्ड कार्डों में से केवल 7 की घोषणा की है. आठवें वाइल्ड कार्ड का अभी ऐलान नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि यह स्थान 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स (44 वर्ष) के लिए सुरक्षित रखा गया है. सेरेना ने इसी साल जून में विंबलडन के जरिए कोर्ट पर वापसी का प्रयास किया था. हाल ही में अगस्त 2026 में सिनसिनाटी ओपन के दौरान विलियम्स बहनों ने 2022 के बाद पहली बार महिला युगल में एक साथ जोड़ी बनाई थी.

3. अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को भी मिला वाइल्ड कार्ड महिला वर्ग

पूर्व चैंपियन स्लोएन स्टीफंस के अलावा रीज ब्रैंटमायर, कैरोल यंग सू ली, थिया फ्रोडिन, लेओलिया जीनजीन और टेलाह प्रेस्टन को भी मुख्य ड्रॉ में सीधा प्रवेश मिला है. फ्रांस के 39-वर्षीय स्टार खिलाड़ी गेल मोंफिल्स को भी वाइल्ड कार्ड मिला है. मोंफिल्स ने घोषणा की है कि 2026 उनका आखिरी पेशेवर सत्र होगा. इसलिए यह उनका विदाई ग्रैंड स्लैम होगा. ऑस्ट्रेलिया के अलेक्सी पोपिरिन को भी पुरुष वर्ग में वाइल्ड कार्ड मिला है.

4. टूर्नामेंट का शेड्यूल

यूएस ओपन 2026 का मुख्य ड्रॉ 30 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक न्यूयॉर्क में खेला जाएगा. पुरुष सिंगल्स फाइनल 10 सितंबर, तो वीमेंस फाइनल इसके ठीक अगले दिन खेला जाएगा.

मैचों का समय

न्यूयॉर्क (US Time) के समयानुसार मैच दो सत्रों में खेले जाएंगे