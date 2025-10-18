विज्ञापन
'मैंने गोल्फ में क्रिकेट से ज्यादा दोस्त बनाए' एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में बोले कपिल देव

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के दूसरे दिन मंच पर आए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा है कि उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर उतने दोस्त नहीं बनाए थे.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के दूसरे दिन मंच पर आए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा है कि उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर उतने दोस्त नहीं बनाए थे. हालांकि, उन्होंने गोल्फ फील्ड पर अधिक दोस्त बनाए हैं.  कपिल देव ने कहा कि क्रिकेट फील्ड के अलावा मैंने खेल के अपने दिनों में क्रिकेट फील्ड के अलावा अधिक दोस्त नहीं बनाए थे. लेकिन गोल्फ में मैंने दोस्त बनाए हैं. 

कपिल देव ने एशिया कप 2025 में भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाने को लेकर हुए विवाद पर चुटकी लेते हुए कहा कि यहां पर आपको सबके साथ हाथ मिलाना होता है.

