Lionel Messi Arrives In Kolkata: देश के फुटबॉल प्रेमियों का इंतजार समाप्त हो चुका है. अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) भारत दौरे पर आ चुके हैं. बीते देर रात उनका विमान कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा. इस दौरान भारी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे. मेस्सी के कोलकाता पहुंचते ही उनके बहुचर्चित भारत दौरे की आधिकारिक शुरुआत हो गई है.
लियोनेल मेस्सी जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे. वहां पहले से ही तैनात उनके चाहने वालों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
