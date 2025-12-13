विज्ञापन
विशेष लिंक
3 minutes ago

Lionel Messi Arrives In Kolkata: देश के फुटबॉल प्रेमियों का इंतजार समाप्त हो चुका है. अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) भारत दौरे पर आ चुके हैं. बीते देर रात उनका विमान कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा. इस दौरान भारी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे. मेस्सी के कोलकाता पहुंचते ही उनके बहुचर्चित भारत दौरे की आधिकारिक शुरुआत हो गई है. 

Dec 13, 2025 06:49 (IST)
Link Copied
Share

लियोनेल मेस्सी जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे. वहां पहले से ही तैनात उनके चाहने वालों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Dec 13, 2025 06:41 (IST)
Link Copied
Share

करीब 14 साल बाद भारत दौरे पर आए हैं लियोनेल मेस्सी

2025 से पहले लियोनेल मेस्सी करीब 14 साल पहले यानी कि साल 2011 में भारत दौरे पर आए थे. उस दौरान भी फैंस ने इनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया था. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now