विज्ञापन
विशेष लिंक

क्रिकेटर से बेहतर गोल्फर...NDTV वर्ल्ड समिट में कपिल देव को लेकर बोले अमिताभ कांत

अमिताभ कांत ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के मंच पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को लेकर बड़ा बयान दिया है. अमिताभ कांत की मानें तो 1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान एक क्रिकेटर के मुकाबले एक बेहतर क्रिकेटर हैं.

Read Time: 2 mins
Share
क्रिकेटर से बेहतर गोल्फर...NDTV वर्ल्ड समिट में कपिल देव को लेकर बोले अमिताभ कांत
NDTV World Summit 2025

तीन साल तक जी-20 में भारत के शेरपा रहने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी अमिताभ कांत ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के मंच पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को लेकर बड़ा बयान दिया है. अमिताभ कांत की मानें तो 1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान एक क्रिकेटर के मुकाबले एक बेहतर क्रिकेटर हैं. बता दें, कपिल देव मौजूदा समय में भारत के पेशेवर गोल्फ टूर्नामेंट के अध्यक्ष हैं.

पूर्व जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा,"भारत में किसी भी खेल में सबसे अधिक संभावनाएं गोल्फ में हैं. भारत दुनिया के शीर्ष चैंपियन पैदा करने जा रहा है. हमारी जनसांख्यिकी बहुत युवा है. हमारी औसत आयु 28 वर्ष है."

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो सहित सात पेशेवर खिताबों के विजेता अजितेश संधू ने कहा,"गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसे आप किसी भी समय चुन सकते हैं. आपको बहुत कम उम्र में शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर यदि आपके पास एथलेटिक क्षमता है. मुझे लगता है कि गोल्फ और क्रिकेट के बीच यही संबंध है." अजितेश ने पीजीटीआई में 5 इवेंट भी जीते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Golf, Ramlal Nikhanj Kapil Dev, Other Sports, NDTVWorldSummit2025News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com