HOCKEY: हॉकी में कुछ तो गड़बड़ है, वर्ल्ड कप की तैयारी के बीच महिला टीम के कोच हरेंद्र सिंह का इस्तीफा

इ्स्तीफा देने वाले भारतीय वीमेंस टीम के कोच हरेंद्र सिंह
भारतीय महिला हॉकी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने अचानक ही वजह से इस्तीफा दे दिया. NDTV से फोन पर EXCLUSIVE बातचीत में हरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. इसलिए अचानक की उन्होंने इस्तीफा दे दिया. हालांकि चीज़ें जितनी सरल दिख रही है उतनी सरल लगती नहीं हैं. हरेंद्र सिंह पिछले डेढ़ साल से भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रहे हैं. उनकी अगुआई में पिछले साल भारतीय महिला हॉकी  टीम ने राजगीर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब भी जीता था.

हरेंद्र सिंह ने कहा, 'भारतीय महिला हॉकी टीम को कोचिंग देना मेरे करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन निजी वजहों से मुझे ये सब छोड़ना पड़ रहा है. फिर भी मेरा दिल इस टीम के साथ है और उनकी कामयाबी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं.'अहम यह भी है कि भारतीय महिला हॉकी टीम इन दिनों बेंगलुरु में अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप क्वालीफायर की तैयारी कर रही है

शानदार ट्रैक रिकॉर्ड

गौरतलब ये भी है कि हरेंद्र सिंह की गिनती खासकर पिछले 10 सालों में दुनिया के बेहतरीन हॉकी कोच में होती है. उनकी अगवाई में भारतीय मेन्स टीम ने  लखनऊ में जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी 2016 का खिताब जीता था. उनमें से ज्यादातर खिलाड़ी टोक्यो और पेरिस ओलंपिक टीम का भी हिस्सा थे जिन्होंने 41 साल बाद टोक्यो में और फिर पैरिस ओलंपिक में लगातार दो बार पदक जीता. कोच हरेंद्र सिंह की हरेंद्र सिंह की अगवाई में पिछले साल राजगीर में भारतीय महिलाओं की टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ख़िताब अपने नाम किया तब इनसे वर्ल्ड कप में भी बड़ी उम्मीद की जा रही थी.

अगला कोच कौन?

हरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद शोर्ड मारिन के मुख्य कोच बनने की संभावना है, जो पहले टोक्यो ओलंपिक में टीम को चौथे स्थान पर ले गए थे.

