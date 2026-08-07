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HOCKEY: विश्व कप में 28 साल बाद कोई भारतीय अंपायर नहीं, दिग्गजों ने जताया अफसोस, दिए कई सुझाव

हॉकी विश्व कप के पैनल में किसी भारतीय अंपायर का न होना बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है. पूर्व में पैनल में शामिल रहे दिग्गजों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है

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HOCKEY: विश्व कप में 28 साल बाद कोई भारतीय अंपायर नहीं, दिग्गजों ने जताया अफसोस, दिए कई सुझाव
हॉकी टीम की प्रतिकात्मक तस्वीर
X: social Media
नयी दिल्ली:

हॉकी अंपायरिंग को बेहद कठिन और संघर्षपूर्ण कैरियर बताते हुए भारतीय दिग्गजों ने नीदरलैंड और बेल्जियम में 15 अगस्त से शुरू हो रहे विश्व कप में करीब तीन दशक बाद एक भी भारतीय अंपायर नहीं होने पर निराशा जताते हुए कहा कि अंपायरों की संख्या बढाने की बजाय गुणवत्ता पर फोकस करना होगा. नीदरलैंड के यूट्रेक्ट में 1998 में हुए विश्व कप के बाद पहली बार टूर्नामेंट के अंपायरों या तकनीकी अधिकारियों में किसी भारतीय को जगह नहीं मिली है और सूची में यूरोपीय देशों का बोलबाला है. भारत के आरवी रघु प्रसाद (2010, 2014, 2018, 2023) , सतिंदर शर्मा (2002, 2006, 2010) , तरलोक सिंह भुल्लर (1994) और अमरजीत सिंह बावा (1990) विश्व कप में अंपायरिंग कर चुके हैं.

पिछले साल 47 वर्ष की उम्र होने पर रिटायर होने से पहले ओलंपिक समेत 200 मैचों में अंपायरिंग करने वाले पहले एशियाई रघुप्रसाद ने कहा, ‘बड़े टूर्नामेंटों में अंपायरों की नियुक्तियां एफआईएच अंपायरिंग समिति करती हैं, जिसके लिये पिछले बड़े टूर्नामेंटों, प्रो लीग वगैरह में प्रदर्शन मानदंड रहता है.'

वहीं, कई ओलंपिक और विश्व कप में अंपायरिंग कर चुके  सतिंदर शर्मा ने कहा,‘बावा सर, भुल्लर सर के बाद मैंने और रघु ने यह सिलसिला कायम रखा था. हमने यूरोपीयों के बीच जाकर अपनी पहचान बनाई थी जो आसान नहीं थी.' उन्होंने कहा,‘बीजिंग ओलिंपिक 2008 में हमारी टीम क्वालीफाई नहीं कर सकी थी, लेकिन मैं अकेला अधिकारी था जो भारतीय हॉकी का प्रतिनिधि था. चयन के लिये प्रदर्शन में निरंतरता और अनुभव काफी मायने रखता है, जहां मुझे लगता है कि अब हम पिछड़ रहे हैं.'

हॉकी इंडिया की वेबसाइट पर मई 2025 में अपडेट की गई सूची के अनुसार अंपायरों की चार श्रेणियां ‘कोर लीडिंग पैनल', ‘लीडिंग पैनल', ‘हाई पोटेंशियल' और ‘नेशनल अंपायर' हैं, जिनमें पुरुष वर्ग में क्रमश: 100 से अधिक और महिला वर्ग में 70 से अधिक नाम दर्ज हैं. पुरुष वर्ग में छह एफआईएच पैनल के अंपायर हैं, जिनमें से रघुप्रसाद पिछले साल रिटायर हो चुके हैं. वहीं महिला वर्ग में एफआईएच पैनल की चार अंपायर हैं.

तकनीकी अधिकारियों में महिला वर्ग में इन्हीं चार श्रेणियों में 50 से अधिक नाम हैं, लेकिन एफआईएच पैनल में सिर्फ दो अधिकारी रोहिणी बोपन्ना और सोनिया बाथला हैं.  पुरुष वर्ग में करीब 70 नाम हैं लेकिन एफआईएच पैनल के चार ही अधिकारी इसमें शामिल हैं .शर्मा ने कहा कि संख्या की बजाय गुणवत्ता पर फोकस करना जरूरी है और इसके लिये अंपायरों को अधिक एक्सपोजर देना होगा.

उन्होंने कहा, ‘घरेलू अंपायर बड़े टूर्नामेंटों में अंपायरिंग नहीं करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव कैसे मिलेगा.  घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग में जमीन आसमान का फर्क है. भारतीय टीमों के शिविर में भी अंपायरों को साथ रखा जाना चाहिये. हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन अंपायरों को भी मेहनत करनी होगी और महासंघ को इसमें सहयोग देना होगा.'

साल 1994 में अंपायरिंग से विदा ले चुके बावा भारतीय टीम के साथ दौरों पर जाते थे जिसमें 1981 का यूरोप दौरा और 1983 में पाकिस्तान में टेस्ट श्रृंखला शामिल है. लाहौर विश्व कप 1990 और सियोल ओलंपिक 1988 में अंपायरिंग कर चुके बावा ने कनाडा से भाषा से कहा ,‘उस दौर में अंपायरों को खेल का हिस्सा नहीं माना जाता था लेकिन मैंने हालात बदलने की कोशिश की. जब मैंने शुरुआत की जब 20 रुपये रोज भत्ता मिलता था जिसे केपीएस गिल के दौर में मैने बढ़वाकर 100 रूपये कराया.' उन्होंने बताया ,‘‘ तब अंपायरों को कोई पदक या सोवेनियर नहीं दिये जाते थे लेकिन 1977 में अमृतसर में रणजीत सिहं टूर्नामेंट के दौरान हमने सुनिश्चित कराया कि अंपायरों को भी सम्मान और स्मृति चिन्ह दिये जाएं.'

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