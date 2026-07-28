दिहाड़ी मजदूर की बेटी पूजा लगाएंगी पदक की 'ऊंची छलांग', नहीं थी सुविधाएं, तो बनाया बांस के डंडों और भूसी के गद्दों को हथियार

Pooja Singh set eye medal in high jump: ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमवेल्थ खेलों में आज अब से कुछ ही देर बाद हाई जंप कैटेगिरी में हरियाणा की पूजा सिंह पदक पर 'बहुत ही ऊंची' नजर गड़ाए हुए हैं. करोड़ों भारतीय खेलप्रेमी पूजा सिंह (Pooja Singh) के लिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के फतेहबाद जिले के बोस्ती गांव से ग्लासगो तक पहुंचने का पूजा का सफर बहुत ही गजब और ज्यादा प्रेरणादायक रहा है क्योंकि उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा अभावों को चीरना पड़ा है. और भारतीय समयानुसार पूजा ग्लास्गो में जब आज रात 11:35 मिनट पर हाई जंप में पदक की लड़ाई लड़ने मैदान पर उतरेंगी, तो पहले की तरह ही तमाम झंझावतों और मुसीबत को जमींदोज कर अपनी सुपर से ऊपर कहानी में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ेंगी.
पिता हंसराज दिहाड़ी मजदूर
पूजा सिंह बचपन से ही खेलों को लेकर बहुत ही ज्यादा जुनूनी और सक्रिय थीं. और पांचवीं क्लास तक उन्होंने योग, कबड्डी और खो-खो जैसे खेलों में हिस्सा लिया. पूजा के पिता हंसराज एक दिहाड़ी मजदूर थे. जाहिर है कि उनके पास संसाधन तो छोड़िए, उस खान-पान का भी अभाव था, जो किसी बड़े होते खिलाड़ी के लिए जरूरी होता है. आर्थिक तंगी इतनी थी कि कई बार उन्हें फटे हुए जूतों और सामान्य कपड़ों के साथ ही अभ्यास और प्रतियोगिताओं में उतरना पड़ा, लेकिन इसका असर कभी भी उनके हौसले और सपनों पर नहीं ही पड़ा.
#Congratulations #India 🇮🇳🇮🇳— Sarpanch Mika Gill (@SarpanchMika) May 30, 2026
Pooja Singh breaks 14-year-old high jump national #record at Asian U20 Athletics Championships 2026
Pooja Singh cleared 1.93m to better the previous record of 1.92m set by Sahana Kumari. The mark also breached qualifying standards for the Commonwealth… pic.twitter.com/FPUwBk5iqT
त्याग और जमीनी संघर्ष
पूजा ने जब ऊंची कूद को चुना, तो उनके पास प्रैक्टिस के लिए महंगे गद्दे या आधुनिक बार नहीं थे. पूजा ने शुरुआती दिनों में ऊंची कूद भरने के लिए बांस के डंडों और धान की भूसी के गद्दों पर छलांग लगाकर हाई जंप की प्रैक्टिस की. वहीं, वह ट्रेनिंग के लिए वे रोजाना अपने गांव से पड़ोसी गांव परता तक साइकिल चलाकर 12 किलोमीटर का सफर तय करती थीं.
करियर का टर्निंग पॉइंट
पूजा ने अपने खेल करियर की शुरुआत साल 2017 में की थी और शुरुआती वर्षों में वह योग और जिम्नास्टिक करती थीं, लेकिन एक योग सत्र के दौरान उनके कोच बलवान सिंह पार्टा की नजर उन पर पड़ी. पूजा के शरीर की लचीलापन, योग आसनों (जैसे चक्रासन और धनुरासन) और उनकी विस्फोटक ताकत को देखकर कोच ने उन्हें पहचान लिया और पार्टा स्पोर्ट्स अकादमी में हाई जंप के लिए प्रेरित किया. कोच बलवान की अकादमी जाना ही उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट बन गया.
She once practised jumps on village fields with bamboo poles and sacks of husk.— The Better India (@thebetterindia) February 9, 2026
Today, she's rewriting India's athletics history.
At just 18, Pooja Singh has won the silver medal in women's high jump at the Asian Indoor Athletics Championships 2026 in China, clearing 1.87 metres… pic.twitter.com/MA61DSNYAt
एशियाई चैंपियन
साल 2025 में दक्षिण कोरिया के गुमी में हुई एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पूजा ने स्वर्ण पदक जीता. वह साल 2000 के बाद इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में महिला हाई जंप का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनीं.
युवा स्तर पर पदक
इसके अलावा पूजा ने ताशकंद में 2023 एशियाई U18 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता. उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो में आयोजित 2023 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में कांस्य पदक अपने नाम किया. चेन्नई में आयोजित दक्षिण एशियाई U20 चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक हासिल किया
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