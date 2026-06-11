'इसे कहते हैं असली एथलीट', युवा और 41 वर्ष के रोनाल्डो की फिटनेस में कितना आया अंतर? रिपोर्ट देख डाक्टर हुई हैरान

फुटबॉल प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) का आगाज आज (11 जून) से हो रहा है. लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेस्सी, किलियन एम्बाप्पे और जूनियर नेमार जैसे दिग्गजों फुटबॉलरों को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं. टूर्नामेंट का आगाज हो, उससे एक दिन पहले पुर्तगाल के खिलाड़ियों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जहां वह मेडिकल टेस्ट करवाते हुए नजर आ रहे हैं. मजेदार बात जो है, वह यह है कि पिछले 20 सालों से टीम की देखभाल करने वाली डॉक्टर आज भी टीम के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) के साथ अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाई हैं. जब रोनाल्डो टीम में आए थे. उस दौरान वह एक युवा एथलीट थे और काफी फिट थे. अब वह 41 साल के हो गए हैं. मगर उनकी फिटनेस में कोई कमी नहीं आई है. महिला डाक्टर उनकी ताजा मेडिकल रिपोर्ट देखकर हैरान हैं. उनका कहना है, 'इसे कहते हैं असली एथलीट. आखिरी 'डांस' के लिए 'बिचो' पहले से भी ज्यादा फिट है.'

छठी बार फीफा में उतरने के लिए तैयार हैं रोनाल्डो

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मौजूदा उम्र 41 साल है. शायद वह आखिरी बार फीफा वर्ल्ड कप में उतर रहे हैं. पहली बार उन्होंने पुर्तगाल की तरफ से साल 2006 में फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था. उसके बाद से वह पांच फीफा वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. मगर इस दौरान उन्हें एक बार भी खिताब उठाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है. उनके साथ-साथ उनके साथी पुर्तगाली खिलाड़ियों की मंशा होगी कि वह इस बार जीत के साथ उनके शानदार करियर को विदाई दें.

फीफा वर्ल्ड कप में कुल आठ गोल करने में कामयाब हुए हैं रोनाल्डो

फुटबॉल प्रेमियों को फीफा वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से कुल आठ गोल देखने को मिले हैं. पहली बार 2006 में शिरकत करते हुए उन्होंने एक गोल दागा था. उसके बाद वह 2010 और 2014 में भी एक-एक गोल करने में ही कामयाब रहे. उनका यहां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2018 में निकलकर आया. जब वह रूस में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप में कुल चार गोल दागने में कामयाब हुए थे. पिछली बार यानी की कतर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी उन्होंने महज एक गोल किया था.

फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो के गोल

एक गोल - 2006 (जर्मनी)

एक गोल - 2010 (दक्षिण अफ्रीका)

एक गोल - 2014 (ब्राजील)

चार गोल - 2018 (रूस)

एक गोल - 2022 (कतर)

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