Parenting Tips: बचपन से बच्चों को सिखाएं ये 7 अच्छी आदतें, जिंदगीभर आएंगी काम

हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा होने के साथ-साथ संस्कारी और समझदार भी बने. वह बड़ों का सम्मान करे, दूसरों की मदद करे और सही-गलत के बीच फर्क समझे. लेकिन बच्चों में ये गुण एक दिन में नहीं आते, बल्कि बचपन से ही उनकी परवरिश और रोजमर्रा की आदतों से विकसित होते हैं. बच्चे अपने माता-पिता को देखकर सबसे ज्यादा सीखते हैं. ऐसे में उन्हें सिर्फ अच्छी बातें सिखाना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद भी उन बातों पर अमल करना जरूरी है. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान बने तो बचपन से ही उसे ये 7 अच्छी आदतें सिखाना शुरू कर दें.

बच्चों को धैर्य रखना सिखाएं

पैरेंटिंग एक्सपर्ट के अनुसार, आजकल बच्चों को हर चीज तुरंत चाहिए होती है. ऐसे में उन्हें बचपन से ही इंतजार करना और धैर्य रखना सिखाएं. उन्हें समझाएं कि हर काम का अपनाा समय होता है और जल्दबाजी में कई बार गलतियां हो जाती हैं. इससे बच्चे मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहना सीीखेंगे.

दूसरों के साथ चीजें शेयर करना सिखाएं

बच्चों में चीजें बांटने की आदत डालें. उन्हें सिखाएं कि खिलौने, खाने-पीने की चीजें और दूसरी जरूरी वस्तुएं दोोस्तों और भाई-बहनों के साथ शेयर करनी चाहिए. इससे उनमें सहयोग और दूसरों की भावनाओं को समझने का गुण विकसिित होगा.

बचपन से ही ईमानदारी की आदत डालें

साथ ही, बच्चों को सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करें. अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें डराने या डांटने के बजाय सच बताने का मौका दें. इससे बच्चे झुठ बोलने से बचेंगे और अपनी गलती स्वीकार करना सीखेंगे.

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जरूरतमंदों की मदद करना सिखाएं

बच्चों को बताएं कि दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है. घर में किसी की सहायता करना, जरूरतमंदों के साथ चीजें बांटना और दूसरों के प्रति दयालु व्यवहाार करना सिखाएं. इससे उनमें संवेदनशीलता बढ़ेगी.

समय की कद्र करना बताएं

बता दें कि बच्चों को खेलने, पढ़ने और सोने का एक तय समय समझाएं. उन्हें बताएं कि हर काम समय पर करना क्यों जरूरी है. हाालांकि, बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के बजाय उनकी उम्र के हिसाब से दिनचर्या बनाएं.

हर गैरजरूरी मांग पूरी न करें

बता दें कि बच्चा जो भी चीज मांगे, उसे तुरंत खरीदकर देना जरूरी नहीं है. उसे समझाएं कि हर पसंद की चीज जरूरत नहीं होती. इससे बच्चेे धीरे-धीरे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और चीजों की अहमियत समझनाा सीखेंगे.

खुद भी अच्छी आदतों का पालन करें

बच्चे माता-पिता को देखकर सबसे ज्यादा सीखते हैं. इसलिए उनके सामने बड़ों का सम्मान करें, किसी से बात करते समय विनम्र रहें और गलतीी होने पर माफी मांगें. बच्चों को थैंक्यू, प्लीज और सॉरी बोलना भी सिखाएं. याद रखें, आप जैसा व्यवहार करेंगे, बच्चा भी वैसाा ही सीखने की कोशिश करेगा.

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