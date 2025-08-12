Independence Day Rangoli Design: स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं रंगोली, देखें केवल 15 मिनट में बनने वाले 10 बेहतरीन डिजाइन

Independence Day Rangoli Design: भारत के इतिहास के सबसे गौरवपूर्ण दिन 15 अगस्त में अब बस 3 दिन बाकी हैं. सन् 1947 में 15 अगस्त के दिन ही भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था. ऐसे में हर साल इस खास दिन पर हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं. बता दें कि इस साल यानी 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है. इस खास मौके पर स्कूल और कॉलेज में खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. झंडा फहराया जाता है, सजावट होती है, साथ ही रंगोली भी बनाई जाती है. ऐसे में यहां हम आपके लिए 10 ऐसे रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, जो बहुत आसान हैं और सिर्फ 15 मिनट में बन सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

तिरंगा रंगोली

आप तिरंगा रंगोली बना सकते हैं. स्वतंत्रता दिवस पर ये रंगोली बेस्ट रहने वाली है, साथ ही इसे बनाने में आपको ज्यादा मेहनत और समय भी नहीं लगेगा.

रंगोली में आप भारत का नक्शा बनाकर उसमें तिरंगे के रंग भर सकते हैं.

इन सब से अलग आप इन आसान रंगोली डिजाइन में से किसी एक को चुन सकते हैं.



