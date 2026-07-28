मानसून के सीजन में कैसे रखें हाथ और पैरों की त्वचा का ख्याल? एक्सपर्ट से जानिए जरूरी टिप्स

बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन त्वचा के लिए कई नई चुनौतियां भी लेकर आता है. हवा में नमी, बार-बार भीगना और मौसम में लगातार बदलाव शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर अलग तरह से असर डालते हैं. यही वजह है कि मानसून में एक ही तरह का स्किनकेयर रूटीन हर हिस्से के लिए कारगर नहीं होता. हाथ और पैर के साथ-साथ होंठ भी इस मौसम में अलग-अलग देखभाल की मांग करते हैं और अक्सर लोग तब तक इस पर ध्यान नहीं देते, जब तक कोई समस्या सामने नहीं आ जाती. इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिनसे आप हाथ, पैर और होंठ की त्वचा का ध्यान रख सकते हैं. इसकी जानकारी डॉ. बत्रा'ज हेल्थकेयर में एस्थेटिक्स हेड डॉ. वैशाली कामत ने दी है. आइए जानते हैं...

हाथों का ऐसे रखें ध्यान

मानसून में हाथ सबसे ज्यादा पानी, पसीने और नमी के संपर्क में रहते हैं. इससे त्वचा की नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर हो सकती है, जिसके कारण रूखापन, खुजली और त्वचा में जलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. साथ ही सेंसिटिव त्वचा वाले लोगों में यह परेशानी और ज्यादा देखने को मिलती है. ऐसे में मानसून में हर बार हाथ धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाएं और फिर मॉइस्चराइजर लगाएं. इससे त्वचा में नमी बनी रहती है और प्रोटेक्टिव लेयर मजबूत होती है. एलोवेरा या शिया बटर जैसे प्राकृतिक तत्वों वाले होम्योपैथी आधारित हैंड क्रीम या मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट त्वचा को मुलायम रखने और नमी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

पैरों की त्वचा ऐसे रहेगी हेल्दी

भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर पैरों की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि मानसून में सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा पैरों को ही होता है. बारिश के पानी में चलना, लंबे समय तक गीले जूते या मोजे पहनना और पैरों में नमी बने रहना फंगल इंफेक्शन, खुजली और बदबू जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है, खासकर उंगलियों के बीच की त्वचा में. डॉ. वैशाली के अनुसार इस मौसम में पैरों को हमेशा साफ और पूरी तरह सूखा रखना चाहिए. जहां तक संभव हो, खुले या हवा आने-जाने वाले फुटवियर पहनें. अगर मोजे गीले हो जाएं तो उन्हें तुरंत बदल लें और लंबे समय तक गीले जूते पहनने से बचें.

होंठों की नमी बनाए रखना है जरूरी

डॉक्टर के अनुसार होंठों में प्राकृतिक तेल नहीं होता है. इसलिए ये पूरी तरह बाहरी नमी और देखभाल पर निर्भर रहते हैं. कई लोगों को लगता है कि बारिश के मौसम में हवा में नमी होने से होंठ अपने आप सुरक्षित रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. एयर कंडीशनर में लंबे समय तक रहने या तेज हवा के संपर्क में आने से होंठ जल्दी सूखने और फटने लगते हैं. इससे बचने के लिए दिन में दो से तीन बार बिना खुशबू वाला और पोषण देने वाला लिप बाम लगाना बेहतर रहता है.

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