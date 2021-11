घर पर कर रही हैं बिकिनी वैक्स, तो इन बातों का रखें ख्याल, नहीं होगी कोई भी परेशानी

हाथ-पैरों की वैक्सिंग तो आपने हर बार की होगी, लेकिन बिकिनी वैक्स (Bikini Wax) करने का आप मन बना रही हैं. हालांकि बिकिनी वैक्स कराते हुए हर कोई डरता है. उसे लगता है कि बिकिनी वैक्स से ज्यादा दर्द होता है. वहीं इसके करवाते हुए ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है. दरअसल, बाकी बॉडी के मुकाबले बिकिनी एरिया की स्किन बहुत ज्‍यादा सेंसिटिव होती है और इस एरिया में बाल भी ज्यादा मोटे होते हैं. यही वजह है कि जब बिकिनी वैक्स करवाते हैं. तो यह बेहद पेनफुल होती है. वहीं, आप रोजाना रेजर और इससे होने वाली जलन से बचना चाहती हैं तो बिकिनी वैक्स करवाकर उस एरिया को क्लीन रख सकती हैं.

फीमेल के प्राइवेट पार्ट को साफ करने के हमेशा ऐड आते रहते है. यही वजह है कि उसके लिए कितने वॉशर बाजार में आ रहे हैं. लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है वहां के बाल (how to clean private parts) को हटाना. क्योंकि ऐसा न करने से बैक्टीरियल इंफेक्शन या उस जगह दाने हो सकते हैं. वैसे तो बिकिनी वैक्स (Bikini Wax) किसी अच्छे पार्लर या अनुभवी ब्यूटीशियन से कराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां की त्वचा अधिक संवेदनशील होती है. इसके अलावा आप बिकिनी वैक्स एट होम (how to do bikini wax at home) यानी घर पर खुद ही करना चाहती हैं तो कुछ आसान टिप्स को फॉलो करके आप घर पर ही बिकिनी वैक्स कर सकती हैं.

घर पर बिकिनी वैक्स करने का तरीका – How to do Bikini Wax at Home in Hindi

बिकिनी एरिया पर वैक्सिंग से पहले एक एंटीसेप्टिक क्लीनर या पाउडर जरूर लगाएं. अब आप वैक्स (Wax)को बालों के बढ़ने की दिशा में स्पैच्युला या बिना धार वाले चाकू की मदद से लगाएं. बेहतर रहेगा इसके लिए लकड़ी वाला स्पैच्युला सबसे बेहतर होता है. फिर आप वैक्स स्ट्रिप को वैक्स पर रखकर त्वचा को कसते हुए बालों की विपरीत दिशा में खींचें. आप चाहते हैं कि आपको दर्द को कम से कम हो तो जितनी जल्दी हो सके, पट्टी को खींचने की सलाह दी जाती है. पट्टी खींचने के तुरंत बाद उस जगह पर हाथ रख लें और थोड़ी देर दबाएं रखें. इसके बाद कॉटन के कपड़े को गीला करें और बिकिनी एरिया पर लगाएं. और फिर उस एरिया पर एलोवेरा जैल लगा लें.

अगर आप पहली बार करवा रही हैं बिकिनी वैक्स

आप पहली बार बिकिनी वैक्स (Bikini Wax) करवा रही हैं, तो किसी अच्छे पार्लर से करवांए. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कैसी है. यानी ज्यादा सेंसिटीव है या नॉर्मल है. पहली बार खुद वैक्स करने से बचें. किसी भी तरह की चोट लगने का खतरा बना रहता है.

पहली बार बिकिनी वैक्स में आपको वैक्स का भी सही चुनाव करना होगा. एक साधारण बिकिनी वैक्स (Bikini Wax), जिसमें प्‍यूबिक एरिया के आस-पास के बालों को हटाया जाता है. वहीं ब्राजीलियन वैक्‍स में सामने से पीछे की ओर के सभी बालों को हटाया जाता है. अब यह आपको सोचना है कि आपको कौन सी वैक्‍स करवानी है.

आप पहली बार बिकिनी वैक्स (Bikini Wax) करवा रही हैं, तो ब्यूटी एक्सपर्ट ये ही सलाह देते हैं कि जब भी आप बिकिनी वैक्स करवाने जाएं तो तो इससे पहले नहाए जरूर. क्‍योंकि ऐसा करने से आपकी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और वैक्सिंग कराने में पेन कम होगा आपको.

बिकिनी वैक्स (Bikini Wax) करवाने से पहले ही आप वर्कआउट कर लें. बाद में वर्कआउट ना करें. इससे आपको ज्यादा दर्द होगा. दरअसल, वैक्‍स के बाद वर्कआउट करने से उस एरिया में पसीना आएगा और इसे सोखने के लिए बाल नहीं हैं, तो उस एरिया में आपको ज्यादा जलन महसूस होगी.