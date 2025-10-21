विज्ञापन
Happy Govardhan Wishes in Hindi:  दिवाली के अगले दिन बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की उस लीला को याद किया जाता है जब उन्होंने अपनी छोटी ऊंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांववालों को भारी बारिश से बचाया था. इसलिए इस दिन लोग भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करते हैं. घरों में तरह-तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट कहा जाता है. इसके साथ ही लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को शुभकामनाएं भी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए खास शुभकामना संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं और खास अंदाज में गोवर्धन पूजा 2025 की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Govardhan Puja Wishes in Hindi: इन संदेशों के साथ भेजें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

घमंड तोड़ इंद्र का
प्रकृति का महत्व समझाया,
ऊंगली पर उठाकर पहाड़
वो ही रक्षक कहलाया,
ऐसे बाल गोपाल लीलाधर को शत-शत प्रणाम.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

बंसी की धुन पर सबके दुख वो हरता है,
आज भी अपना कन्हैया कई चमत्कार करता है.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रेम से जो ले कृष्ण का नाम,
पूरे होंगे उसके सारे अधूरे काम,
आज काम न करना कोई दूजा,
आज तो करनी है गोवर्धन पूजा.

गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

कृष्ण की शरण में आकर
भक्त नया जीवन पाते हैं,
इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन हम
सच्चे दिल से मनाते हैं.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रभु श्री कृष्ण जिनका है नाम,
गोकुल जिनका है धाम,
ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी को
हम सब करें प्रणाम.

गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

लोगों की रक्षा करने
एक अंगुली पर पहाड़ उठाया,
उसी कन्हैया की याद दिलाने
गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया.

गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

हिंदू पंचांग के अनुसार, गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है. इस बार प्रतिपदा तिथि का आरंभ 21 अक्टूबर की शाम से हो रहा है.  उदिया प्रतिपदा तिथि 22 अक्टूबर को मान्य रहेगी. ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व इस बार 22 अक्टूबर यानी बुधवार के दिन मनाया जाएगा.

गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

