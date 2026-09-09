छत्तीसगढ़ के इस मंदिर में साथ दर्शन नहीं करते मामा-भांजे, 1000 साल पहले घटी थी दहला देने वाली घटना

क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जिसे सिर्फ एक ही रात में खड़ा करने की खुली चुनौती दी गई हो? और क्या आप यकीन करेंगे कि एक मंदिर के शिखर पर रिश्ते की सबसे खूनी दास्तान लिखी हो गई हो? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का ऐतिहासिक कस्बा बारसूर. इस धरती को कभी पौराणिक राजा बाणासुर की नगरी कहा जाता था. यहां स्थित है प्राचीन धरोहर 'मामा-भांजा मंदिर'. यह मंदिर 11वीं सदी में छिंदक नागवंशी राजाओं के दौर का माना जाता है. इसका इतिहास जितना गौरवशाली है, इसकी कहानी उतनी ही दिल दहला देने वाली.

कहा जाता है कि राजा के हुक्म पर दो बेजोड़ शिल्पकारों मामा और भांजे को सिर्फ एक दिन और एक रात के भीतर इस देवालय को बनाने का जिम्मा सौंपा गया था. दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी. देखते ही देखते पत्थरों पर अद्भुत रूप तराश दिया. मंदिर पूरा हुआ, लेकिन हुनर के साथ-साथ दोनों के दिलों में अहंकार भी परवान चढ़ चुका था. दोनों में होड़ मच गई कि किसकी कारीगरी अव्वल है.

ईर्ष्या और घमंड की आग ऐसी भड़की कि भांजे ने गुस्से में आकर अपने ही सगे मामा का सिर धड़ से अलग कर दिया. किवदंतियां कहती हैं कि जब भांजे का गुस्सा शांत हुआ और पछतावे की आग में वह जला, तो उसने खुद का सिर भी कलम कर लिया. मामा के कटे हुए सिर को मंदिर के शिखर पर टांग दिया गया. आज भी आप मंदिर के शिखर को गौर से देखेंगे, तो वहां दो आकृतियां तराशी नजर आती हैं, जो सदियों से इस दुखद अंत की मूक गवाह बनी हुई हैं.

जब चौखट पर ठिठक जाते हैं कदम

इस मंदिर से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली मान्यता है. आज भी बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ में यह परंपरा अटूट है कि सगे मामा और भांजा इस मंदिर के भीतर एक साथ कदम नहीं रखते. मान्यता है कि अगर मामा और भांजे ने एक साथ इस चौखट को लांघा और एक साथ दर्शन किए, तो उनके रिश्ते में दरार आ जाएगी, दिलों में खटास और मतभेद पैदा हो जाएंगे. सदियों पुरानी इस अनहोनी के खौफ और आस्था के चलते आज भी ग्रामीण इस नियम को पत्थर की लकीर मानकर निभाते हैं.

पत्थरों पर जीवंत कलिंग और द्रविड़ वास्तुकला

करीब 60 फीट ऊंचा यह देवालय वास्तुकला का ऐसा अजूबा है, जहां दक्षिण भारतीय और कलिंग शैली का नायाब मेल नजर आता है. बिना चूने और सीमेंट के, सिर्फ पत्थरों को आपस में गूंथकर (इंटर-लॉकिंग) तैयार किया गया यह ढांचा आज भी अडिग है.

बाहरी दीवारों पर खिले कमल के फूल और पत्तों की नक्काशी देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं. गर्भगृह के मुख्य द्वार पर बेहद महीन कलाकारी की गई है. यूं तो यह मंदिर शिव को समर्पित था, लेकिन वक्त के साथ मुख्य शिवलिंग यहां से ओझल हो गया और वर्तमान में गर्भगृह में भगवान गणेश और भगवान नृसिंह की दुर्लभ मूर्तियां स्थापित हैं.