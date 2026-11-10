CGSSB Recruitment 2026: स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड-3 सहित 1,703 पदों पर निकली बंपर सरकारी नौकरी, 27 नवंबर तक करें अप्लाई

Sarkari Jobs : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक खास मौका है. दरअसल, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड (सीजीएसएसबी), रायपुर ने स्टेनोग्राफर सहित विभिन्न पदों पर 1,703 रिक्तियों की घोषणा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी करके दी है. ऐसे में आइए जानते हैं वैकेंसी डिटेल्स, आवेदन प्रक्रिया और फीस कितनी है.

वैकेंसी डिटेल्स

सीजीएसएसबी की ओर से जारी कुल 1,703 रिक्तियों में स्टेनोग्राफर (हिंदी) के 30, स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के 3, स्टेनोग्राफर (द्विभाषी) के 13, सब इंस्पेक्टर - ए (स्टेनोग्राफर) (सामान्य शाखा) (हिंदी) के 34, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 25, स्टेनो टाइपिस्ट के 23, सहायक ग्रेड-3 के 1,206, पंजीकरण क्लर्क के 50, सहायक सब इंस्पेक्टर - ए (सामान्य शाखा) के 40 और सहायक सब इंस्पेक्टर - ए (जिला-इकाई कैडर) के 279 पद शामिल हैं.

कब से शुरू है आवेदन

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर से जारी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 नवंबर की शाम 5 बजे तक तय की गई है. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार सीजीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तय लास्ट डेट तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी कर सकते हैं.

करेक्शन विंडो खुलेगी 28 नवंबर

वहीं, जिन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भरते समय कुछ गलती हो जाएगी, उनके लिए फॉर्म में त्रुटि सुधारने की विंडो 28 नवंबर से 30 नवंबर की शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेगी. नोटिफिकेशन में पद-वार योग्यता की जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, यह परीक्षा ग्रुप-2, क्लास III (स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर) के सब-ग्रुप-02 पदों के लिए है.

कैसे होगा सिलेक्शन

सीजीएसएसबी की ओर से इन पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की जांच-पड़ताल, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, आदि के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी सीजीएसएसबी के वेतनमान नियमों के अनुसार होगी. लिखित परीक्षा 10 जनवरी 2027 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी किए जाने की एक्सपेक्टेड डेट 4 जनवरी 2027 तय की गई है.

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