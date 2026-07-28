छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस वैन रोकने वाली रिया क्यों हैं परेशान? बोलीं- मैं रातभर सो नहीं पा रही

मुंबई में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस वैन रोकने वाली वायरल मॉडल रिया अहीर ने ट्रोल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया. इसके बाद मंगलवार को उन्होंने प्रेस कॉफ्रेंस कर बताया कि उनके साथ गलत हो रहा है.

उन्होंने कहा, "मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं उसी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही हूं. मैं रात भर सो नहीं पा रही हूं. दिमाग में लगातार यही विचार चल रहे हैं. जो लोग मुझ पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें पहले खुद को आईने में देखना चाहिए. अगर आप मेरे कपड़ों पर बात कर रहे हैं, तो पहले खुद 30 दिन तक धोती पहनकर दिखाइए, फिर बोलिएगा. हमारे पास कोई फंडिंग पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा मीडिया का समर्थन जरूर है."

रिया ने कहा, "मेरा देश बदल रहा है, हम CJP यानी 'चिल्लर जनता पार्टी' हैं और जब यह चिल्लर गिरती है, खनकती है, तभी देश में असल आवाज उठती है. क्या आपको आंदोलन करने वाले ये बच्चे आतंकवादी लगते हैं? मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 7 बजे तक वहीं सड़क पर डटी हुई थी. क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं है? मुझे भद्दी गालियां दी जा रही हैं. अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या एक लड़की को पढ़ना-लिखना चाहिए? या बस इस दुनिया से डरकर, बचकर रहना चाहिए?"

साइबर सेल में शिकायत दर्ज

रिया अहीर ने बताया कि उन्होंने परेशान करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. वह कहती हैं, "मैंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है. जो दूसरी लड़कियां मेरे सपोर्ट में मेरी तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं, उन्हें भी भद्दी गालियां दी जा रही हैं. लड़कियों के बारे में कुछ भी अनाप-शनाप बोलने वालों के खिलाफ मैं इस केस को अब एक मिसाल बनाऊंगी. मैंने जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया है, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. खुद मेरे खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है."

कंगना रनौत पर क्या बोलीं?

रिया अहीर ने बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को निशाने पर लिया. रिया ने कहा,"कंगना रनौत बॉलीवुड माफिया के खिलाफ मजबूती से लड़ी थीं. मैं इंतजार कर रही थी कि वे मेरे मुद्दे पर भी कुछ बोलेंगी. उन्होंने बॉलीवुड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो मुझे लगा था कि वे यहां भी हमारा साथ देंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया."

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