ट्रेन में सफर के दौरान कब होती हैं सबसे ज्यादा चोरियां? GRP शिकायतों से सामने आई चौंकाने वाली हकीकत

रेल सफर के दौरान सामान की सुरक्षा एक बड़ा मसला होता है. ट्रॉली, बैग सहित जूते-चप्पल की चोरियां बेहद आम है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेल सफर के दौरान सबसे ज्यादा चोरियां किस समय होती है? सामान्य तौर पर हर कोई कहेगा रात में. लेकिन रात में किस समय? GRP को मिली शिकायतों के आधार पर हुई स्टडी में रेल में सबसे ज्यादा चोरियों की टाइमिंग को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. भोपाल जीआरपी को मिली शिकायतों के आधार पर हुई इस स्टडी में पता चला कि रेल सफर के दौरान सबसे ज्यादा चोरियां तड़के तीन से सुबह 6 बजे तक होती है.

देर रात 3 बजे से सुबह 6 बजे की टाइमिंग वो समय है, जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं. रेल सफर में भी इस दौरान यात्री गहरी नींद में होते हैं. इसी चीज का फायदा उठाकर चोर अपने काम को अंजाम देते हैं.

रात 3 से सुबह 6 बजे तक सबसे ज्यादा चोरियां

भोपाल जीआरपी के अनुसार, एक जनवरी से 27 अक्टूबर 2026 के बीच ट्रेनों में चोरी के कुल 2198 मामले दर्ज किए गए. इनमें से 1230 वारदात सुबह तीन से छह बजे के बीच हुईं. यानी चोरी की आधे से अधिक घटनाएं इसी तीन घंटे के दौरान सामने आईं.

रात 9-12 बजे के बीच चोरी की 486 घटनाएं

इसके बाद दूसरा सबसे संवेदनशील समय रात 12 से सुबह तीन बजे तक रहा, जब चोरी के 968 मामले दर्ज किए गए. रात नौ से 12 बजे के बीच 486 और दोपहर तीन से शाम छह बजे के दौरान 469 चोरी की घटनाएं हुईं. इन आंकड़ों से साफ है कि रात और अलसुबह का समय रेल यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा सतर्क रहने वाला है.

स्लीपर कोच में सबसे ज्यादा चोरियां

रेल सफर के दौरान चोरी की घटनाओं को कोच के हिसाब से देखें तो स्लीपर में सबसे ज्यादा चोरियां होती है. भोपाल जीआरपी को मिली शिकायतों के अनुसार एक जनवरी से 27 अक्टूबर के बीच स्लीपर में चोरी की 1414 घटनाएं दर्ज की गईं. वहीं जनरल कोच में 1383 और एसी कोच में 1049 मामले सामने आए. दिव्यांग कोच में चोरी के 14 और महिला कोच में चार मामले दर्ज किए गए.

भीड़-भाड़ में मोबाइल-पर्स पर दें ध्यान

ऐसे में रेल सफर के दौरान सामान की सुरक्षा के हिसाब से एसी कोच ज्यादा मुफीद है. वहीं सफर के दौरान तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक अपने सामान की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही भीड़-भाड़ के दौरान मोबाइल-पर्स आदि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए. शर्ट की जेब या फिर पैंट के पीछे वाली जेब से मोबाइल-पर्स निकालना बेहद आसान होता है.



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