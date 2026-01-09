विज्ञापन
विशेष लिंक

जयपुर राजपरिवार को झटका: ₹400 करोड़ की जमीन विवाद में JDA को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

पिंक सिटी जयपुर की बेशकीमती जमीन से जुड़े एक दशक पुराने कानूनी विवाद में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है.

Read Time: 3 mins
Share
जयपुर राजपरिवार को झटका: ₹400 करोड़ की जमीन विवाद में JDA को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
  • जयपुर विकास प्राधिकरण को SC ने एक दशक पुराने भूमि विवाद में विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर बड़ी राहत दी है
  • विवादित भूमि जयपुर के हथराई क्षेत्र की है, जिसकी कीमत लगभग चार सौ करोड़ रुपए आंकी गई है
  • राजपरिवार का दावा है कि यह जमीन 1949 के विलय पत्र के तहत उनकी निजी संपत्ति है, जबकि JDA इसका खंडन करता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जयपुर:

पिंक सिटी जयपुर की बेशकीमती जमीन से जुड़े एक दशक पुराने कानूनी विवाद में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह और जयपुर राजपरिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ JDA द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को स्वीकार कर लिया है. इस फैसले के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट का वह आदेश निरस्त हो गया है, जिसके कारण ट्रायल कोर्ट की डिक्री (राजपरिवार के पक्ष में) को अंतिम मान लिया गया था.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद जयपुर के ग्राम हथराई की लगभग ₹400 करोड़ मूल्य की भूमि से संबंधित है. इस जमीन पर वर्तमान में शुभम एन्क्लेव, राज महल रेजीडेंसीज और सी-स्कीम जैसी वीआईपी कॉलोनियां बसी हुई हैं. इसके अलावा, यहां कई स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा मौजूद है. राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन हमेशा से "सिवायचक" (सरकारी) भूमि के रूप में दर्ज रही है.

विवाद की जड़: 1949 का 'कवेनेंट' करार

राजपरिवार का दावा: साल 2005 में राजपरिवार ने अदालत में दावा किया कि यह जमीन 1949 के उस 'कवेनेंट' (विलय पत्र) का हिस्सा है, जिसके तहत जयपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था. उनके अनुसार यह संपत्ति "प्रिंसेज़ हाउस" और "प्रिंसेज़ क्लब" से जुड़ी निजी संपत्ति है.

JDA का तर्क: जेडीए का कहना है कि यह जमीन कभी भी निजी संपत्तियों की सूची में शामिल नहीं थी. रिकॉर्ड के अनुसार, 1993 से 1995 के बीच इस जमीन का बड़ा हिस्सा अधिग्रहित किया जा चुका है और इसका मुआवजा भी दिया गया है.

अदालती कार्रवाई का घटनाक्रम

ट्रायल कोर्ट ने राजपरिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें भूमि का स्वामी घोषित किया. JDA ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन नवंबर 2023 में तकनीकी कारणों और गैर-हाजिरी की वजह से अपील खारिज हो गई. हाईकोर्ट ने प्रक्रियात्मक कमियों के आधार पर मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिससे निचली अदालत का फैसला बरकरार रहा.

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सिर्फ तकनीकी आधारों पर इतनी बड़ी सार्वजनिक संपत्ति के मामले में अपील सुनने से इनकार करना न्यायोचित नहीं है. अदालत ने जेडीए की दलीलों को स्वीकार करते हुए मामले की फिर से सुनवाई के निर्देश दिए हैं. हालांकि, देरी के लिए जेडीए पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि JDA की लंबित प्रथम अपील पर 4 सप्ताह के भीतर गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाया जाए. इसकी अनुपालन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jaipur Royal Family Land Dispute, Supreme Court JDA Verdict, Jaipur Development Authority Land Controversy, ₹400 Crore Land Case Jaipur, Jaipur Land Acquisition Case
Get App for Better Experience
Install Now