अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी सबसे पहले गई थीं सीताराम केसरी के घर, पैर छूकर लिया था आशीर्वाद

सोनिया गांधी ने अपनी किताब बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी को लेकर भी टिप्पणी की है. सोनिया ने केसरी को अध्यक्ष पद से हटाने के मशहूर प्रकरण से अलग लिखा है. उन्होंने लिखा है कि 1998 में वह CWC की बैठक में पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सीधे केसरी के आवास पर पहुंची थीं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया था.

केसरी हो गए थे हैरान

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इस भावुक मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है कि केसरी ने उनकी अप्रत्याशित मौजूदगी पर हैरानी जताई, लेकिन नम आंखों से उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया. सोनिया गांधी ने 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस की हार के बाद देश में दो बार सरकार बदली और अंततः 20 दलों के गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सत्ता में आई. नई सरकार का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, जिन्हें संसद में पांच दशक के दौरान एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रभावशाली वक्ता और प्रखर वक्ता के रूप में जाना जाता था.

केसरी को पद छोड़ने को कहा गया

सोनिया ने लिखा कि चुनाव नतीजों के बाद पार्टी में एक बार फिर बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई. कांग्रेस कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है. कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को पद छोड़ने के लिए कहा गया और 14 मार्च, 1998 को उनकी जगह मुझे पार्टी अध्यक्ष चुना गया.

केसरी के साथ मुलाकात को किया याद

उन्होंने केसरी के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए लिखा कि केसरी जी (मैं उन्हें इसी नाम से संबोधित करती थी), छह दशक से अधिक समय से कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे. अचानक मेरे मन में विचार आया और मैं बैठक से सीधे उनके घर चली गई. मैंने उनका अभिवादन किया और बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने की परंपरा के अनुसार उनके पैर छुए. सोनिया ने लिखा कि मेरे इस तरह अचानक पहुंचने से वह हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया. उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया.

गौरतलब है कि मार्च 1998 में नई दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में नाटकीय घटनाक्रम के बीच कांग्रेस कार्यसमिति ने सीताराम केसरी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया था. इसके बाद सोनिया गांधी के लिए पार्टी की कमान संभालने का रास्ता साफ हुआ था. बिहार से ताल्लुक रखने वाले सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे. वर्ष 2000 में उनका निधन हो गया था.

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