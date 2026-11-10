महाराष्ट्र: गोकुल मिल्क यूनियन के अध्यक्ष चुनाव में महायुति की जीत, NCP नेता राजेश पाटिल बने नए अध्यक्ष

महाराष्ट्र की सबसे चर्चित सहकारी संस्थाओं में शामिल गोकुल मिल्क यूनियन के अध्यक्ष पद के चुनाव का घमासान आखिरकार खत्म हो गया. महायुति समर्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) के उम्मीदवार राजेश पाटिल ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है. दिलचस्प बात यह रही कि चुनावी मुकाबले में बहुमत के गणित को लेकर लगातार सस्पेंस बना रहा, लेकिन अंतिम नतीजों में राजेश पाटिल को कुल 16 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज कर ली.

गोकुल मिल्क यूनियन के अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार मैदान में थे. एक ओर महायुति की तरफ से NCP नेता राजेश पाटिल थे, जबकि दूसरी ओर समविचारी गठबंधन (कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के पैनल) की ओर से शशिकांत पाटिल चुयेकर चुनाव लड़ रहे थे.

अंतिम चरण तक टिकी रहीं सबकी निगाहें

अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान मतगणना अंतिम चरण तक बेहद रोमांचक बनी रही. चुनाव में महायुति खेमे के 12 निदेशक और समविचारी गठबंधन के 13 निदेशक मौजूद थे. इसके अलावा सरकार द्वारा नियुक्त 4 सदस्य भी मतदान प्रक्रिया का हिस्सा थे. इन सरकारी सदस्यों के वोटों पर सभी की नजरें टिकी हुई थीं, क्योंकि यही वोट नतीजे को प्रभावित करने वाले माने जा रहे थे.

मतगणना के अंतिम दौर में सरकारी सदस्यों के वोटों की गिनती हुई और इसके बाद तस्वीर साफ हो गई. राजेश पाटिल को कुल 16 वोट मिले और उन्होंने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया. इसके साथ ही गोकुल मिल्क यूनियन की सत्ता महायुति के खाते में चली गई.

गोकुल चुनाव पर पूरे इलाके की नजर

कोल्हापुर और पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति में गोकुल मिल्क यूनियन का खास महत्व माना जाता है. यही वजह है कि इस चुनाव को सिर्फ सहकारी संस्था का चुनाव नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीतिक ताकत की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा था. महायुति और विपक्षी खेमे के बीच हुई इस सीधी टक्कर पर क्षेत्र के राजनीतिक और सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों की लगातार नजर बनी हुई थी.

यह भी पढ़ें: 10 बड़ी खबरें एक जगह पर: सोनिया गांधी के बड़े खुलासे, ओवैसी का हमला, नेतन्याहू से लेकर Nvidia तक की हलचल